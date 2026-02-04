Los pueblos de CHA: estos son los municipios de Aragón donde ganó en las últimas elecciones

Las elecciones autonómicas de Aragón del próximo domingo 8 de febrero están a la vuelta de la esquina y la gran mayoría de la ciudadanía aragonesa tiene claro a qué partido va a votar. Las encuestas han sufrido mínimas alteraciones desde que se confirmó el adelanto electoral inédito en la comunidad y auguran una victoria clara del PP frente a un PSOE en caída libre y el auge de Vox, que podría duplicar su número de diputados en las Cortes de Aragón. El otro partido que saldría reforzado de la convocatoria de elecciones es Chunta Aragonesista, que sumaría uno o dos escaños pudiendo alcanzar hasta 5 representantes en la cámara en el mejor de los casos.

Tanto el CIS como el GESOP en la encuesta electoral para El Periódico de Aragón coinciden en que CHA se beneficiará del descontento general con el PSOE para mejorar sus resultados de las elecciones autonómicas del 2023 cuando logró 3 diputados. La candidatura de Jorge Pueyo aspira a congregar hasta el 6,3% de los votos en Aragón logrando de 3 a 5 representantes en las Cortes de Aragón. Sin embargo, el bloque de izquierdas no llegaría a la barrera de la mayoría absoluta si se cumplen los pronósticos porque entre PSOE, CHA e IU-Sumar obtendrían como máximo 28 escaños, muy lejos de la mayoría absoluta de 34 diputados.

Jorge Pueyo, candidato de CHA a las elecciones de Aragón, en una imagen reciente. / Jaime Galindo

Chunta Aragonesista fue el cuarto partido más votado en las últimas elecciones autonómicas de 2023 cuando la candidatura de José Luis Soro, consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda en el Gobierno de coalición formado por PSOE-Podemos-CHA-PAR en la anterior legislatura, logró tres escaños al perder un 17% de los votos respecto a los comicios de 2019. Jorge Pueyo (Fonz, 1995) parece haber reenganchado al electorado de CHA gracias a su paso como portavoz por el Congreso de los Diputados, su defensa a ultranza de Aragón y su personalidad en redes sociales para atraer a la izquierda a los más jóvenes.

Reducto en Las Cinco Villas y sin victorias en Teruel

CHA solamente ganó en nueve municipios de Aragón hace menos de tres años: Valtorres, Villanueva de Jiloca, Tabuenca, Retascón, Navardún, Urriés, Mianos, Artieda, y San Juan de Plan. El reducto de Chunta Aragonesista en las últimas elecciones autonómicas estuvo en las Cinco Villas logrando una victoria amplia en Artieda con el 56% de los votos y en Urriés con más del 70%. En la comarca también ganó la candidatura de José Luis Soro en Navardún y Mianos mientras que obtuvo buenos resultados en dos pueblos más importantes como Sos del Rey Católico y Uncastillo donde fueron la tercera fuerza más votada por detrás del PSOE y el PP.

El portavoz de Chunta Aragonesista, José Luis Soro, en las Cortes de Aragón. / CORTES DE ARAGÓN

Chunta Aragonesista solamente ganó en un pueblo de Huesca como es San Juan de Plan y en ninguno de Teruel donde los pequeños pueblos se lo distribuyeron en gran mayoría entre el PAR y Existe. Otro caso curioso de la provincia de Zaragoza es el de Retascón, el pueblo que tiene 17 vehículos matriculados por habitantes. En este municipio de la comarca Campo de Daroca, CHA se impuso al PP por un solo voto.

Noticias relacionadas

Echando un vistazo a los resultados electorales en las capitales de provincia, CHA fue la cuarta fuerza más votada en Zaragoza, con más de 18.000 votos, y Huesca, con poco más de 1.200. Por otro lado, la candidatura de José Luis Soro volvió a pinchar en Teruel capital siendo la séptima fuerza más votada con 1.464 votos.