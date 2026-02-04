Quedan dos días de campaña para el 8F: Los candidatos se multiplican por el territorio en busca del votante indeciso

Los partidos aprietan el acelerador en esta recta final de la campaña electoral en Aragón. Quedan solo dos días para seguir explicando sus proyectos y este miércoles por la noche fue el momento elegido por la práctica totalidad de las fuerzas políticas aragonesas para realizar mítines y actos centrales en las capitales de provincia y en las grandes ciudades de Aragón. Cada voto cuenta y los candidatos se multiplican por el territorio con la intención de movilizar a los suyos y de captar a esos votantes indecisos, en torno al 20%, que todavía no saben a quién votar este próximo domingo.

Podemos, con la irrupción en la campaña electoral de su fundador, Pablo Iglesias, celebró un acto central en Zaragoza junto a la candidata María Goicoechea. Aragón Existe, con representantes de las tres provincias, celebró su mitin central en la capital aragonesa ante un centenar de simpatizantes en la capital aragonesa. Mientras, el PP con Alberto Núñez Feijóo y Jorge Azcón llenó el Teatro Olimpia en Huesca; el PSOE de Pilar Alegría volvió a Ejea de los Caballeros, donde empezó su carrera electoral hace más de un mes, y llenó también.

A la capital de las Cinco Villas se trasladó también la candidatura de IU-Sumar, con su cabeza de lista, Marta Abengochea, y su diputado y número dos, el ejeano Álvaro Sanz. El líder de Vox, Santiago Abascal, siguió su ruta por Aragón con un mitin con el candidato aragonés, Alejandro Nolasco. El candidato del PAR, Alberto Izquierdo, celebró su acto central en Calamocha. Y Jorge Pueyo, candidato de CHA, hizo el acto central de campaña en Huesca, con la cabeza de lista por la provincia, Verónica Villagrasa.

Pilar Alegría, en el mitin del PSOE en Ejea. / PSOE ARAGÓN

Todos los partidos sacan ya la artillería pesada para tratar de movilizar a los votantes en unos comicios insólitos en Aragón.

El fundador de Podemos y exvicepresidente segundo del Gobierno de España, Pablo Iglesias, irrumpió en la campaña electoral de la formación morada para las elecciones de Aragón. Iglesias participó en un mitin junto a María Goicoechea, candidata podemista a la Presidencia de la comunidad autónoma, celebrado en el Centro Cívico Estación del Norte de la capital aragonesa. Algo más de 200 simpatizantes acudieron a la llamada del rostro más conocido de Podemos, que reivindicó «la valentía» de su formación y pidió «transformar» esa característica en votos morados el próximo 8F.

Iglesias analizó que «hay mucha gente de izquierdas muerta de miedo» por el auge de la ultraderecha que marcan las encuestas y criticó el movimiento del PP de Jorge Azcón, «al que le han dado la orden de convocar las elecciones desde Madrid», porque Aragón es «solo una pieza para dominar en el futuro el Consejo de Ministros». «Hay que dar la pelea ideológica con valentía», resumió el fundador de Podemos, que consideró a su partido la única fuerza que «ha movilizado a la ciudadanía contra el fascismo» y la que «más valentía» ha tenido en los últimos tiempos.

«Es necesario salir a hablar y ser valiente», insistió, y consideró «puro pragmatismo político» para las izquierdas ese «choque» con las fuerzas de la derecha. Según Iglesias, la situación de Podemos en Aragón puede mejorar, pese a que las encuestas no les otorguen representación: «Hay que dar un empujón muy fuerte, porque se van a conseguir cosas».

María Goicoechea, candidata de Podemos a la Presidencia de Aragón, criticó que «la extrema derecha utiliza el miedo como motor político» e intenta «hacer creer que van a okupar a la gente una casa que no tienen cuando bajan a comprar el pan». La podemista criticó el viraje hacia la derecha del foco político y mediático, ya que «antes no se debatía sobre el aborto o la violencia de género» y señaló que las derechas «hacen retroceder» a las sociedades.

Mitin del PP en Huesca. / PP ARAGÓN

En Aragón-Teruel Existe pedalean para dar la campanada por Zaragoza y convertir al inspector de Hacienda, Raúl Burillo, en diputado autonómico. En un mitin en el centro cívico Delicias, ante un centenar de personas, el proyecto de la lucha contra la despoblación trata de hacerse un hueco entre los grandes partidos. Con banda sonora 100% made in Aragón, banderas aragonesas y el que fuera Lugarteniente del Justicia como speaker del encuentro, Javier Hernández, el proyecto de Tomás Guitarte para Zaragoza no abarrotó la sala, y quedaron butacas libres. Pero de la mano también de algunos históricos del PAR que ya no lo son, como Carmen Herrero, se reivindicaron frente a «quienes dicen que Aragón va de cojón», porque «lo que va es cuesta abajo y sin frenos». El número 1 por Zaragoza, Raúl Burillo, criticó las comitivas «al estilo Bienvenido Mister Marshall» de los partidos nacionales. «Llegan con sus coches, sacan sus bandericas, y se van», lamentó.

El representante de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, tiró de ejemplo personal para recordar que «los grandes partidos han vaciado a conciencia nuestros pueblos». «Mi pueblo tenía en el año 1.700, 160 habitantes. A mediados de 1.900 tenía 160 habitantes también. Ahora tiene 6: somos el kilómetro cero de la despoblación», denunció.

En el resto de partidos, el líder del PP, Alberto Núñez volvió a pedir el voto para Azcón. «El desahogo tiene que ser útil. Y aquí, el personaje más útil hoy en Aragón es Jorge Azcón», reclamó. Pilar Alegría, desde Ejea, reivindicó más fondos para la seguridad en el medio rural y desde Tarazona, Santiago Abascal aseguró que los aragoneses van a decir el domingo «que quieren mucho más Vox».