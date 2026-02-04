Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Quién ha sido el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón que ha ganado el debate electoral de El Periódico de Aragón?

Los ocho principales candidatos se han medido en el último debate electoral de la campaña en las Cortes de Aragón

Foto de familia al inicio del debate organizado por El Periódico de Aragón

Foto de familia al inicio del debate organizado por El Periódico de Aragón / Jaime Galindo / Miguel Ángel Gracia / Josema Molina

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Este miércoles se ha celebrado en las Cortes de Aragón el tercer y último debate electoral organizado por El Periódico de Aragón con los ocho candidatos a la presidencia del Gobierno de Aragón en el que han participado Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (Vox), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe), María Goicoechea (Podemos-Alianza Verde), Marta Abengochea (IU-Sumar) y Alberto Izquierdo (PAR).

Laura Carnicero y Sergio H.Valgañón han sido los encargados de presentar un debate que ha tenido una duración aproximada de 100 minutos diseñado para abordar los principales asuntos que marcarán la próxima legislatura. Se han tratado cinco grandes bloques temáticos: financiación autonómica y relación con el Estado; economía y empresas, con especial atención a la vivienda; inmigración, políticas sociales e igualdad; infraestructuras y territorio; y la búsqueda de consensos y acuerdos políticos.

Este ha sido el último debate electoral antes de que los aragoneses acudan a las urnas el próximo domingo 8 de febrero para elegir al próximo presidente del Gobierno de Aragón.

Puedes volver a ver el debate electoral de El Periódico de Aragón en nuestro canal de Youtube.

Directo | Debate electoral organizado por El Periódico de Aragón en las Cortes / El Periódico de Aragón

