Así ha sido el gran debate electoral de El Periódico de Aragón en el hemiciclo de las Cortes

Estas han sido las intervenciones finales de los candidatos:

Jorge Azcón (PP): “Nos jugamos nuestro futuro, pues existen modelos de bloqueo. Quiero un modelo que nos permita seguir siendo récord en la atracción de inversiones, seguir apostando por el trabajo, teniendo una amplia mayoría que nos permita seguir mejorando. Creo que estos dos años y medio hemos hecho un buen trabajo”.

Pilar Alegría (PSOE): “Me quiero dirigir a los aragoneses que defienden que la sanidad y la educación tienen que ser derechos, les quiero decir que pese al ruido ambiental desde la izquierda somos más, por eso les pido su apoyo para que los votos no se marchen a las derechas”.

Alejandro Nolasco (Vox): “Nos presentados para recuperar el sentido común, pues lo partidos tradicionales dicen una cosa y luego apoyan a Mercosur en Bruselas.

Jorge Pueyo (CHA): “Hemos visto como durante mucho tiempo solo se habla de ruido y de barro, pero tenemos que ir a votar, porque los que quieren los recortes no se van a quedar en casa, por eso decimos que a nosotros nos mueve un profundo amor por a tierra, así que elijan honestidad”.

Tomás Guitarte (Aragón Teruel Existe): “Si estas harto de la polarización, Aragón Existe es tu opción. Que todas las comarcas puedan mantenerse vivas frente a partidos que cuestionan nuestros derechos como autonomía”.

Maria Goicoechea (Podemos-AV): “Nosotras queremos un Aragón mejor, con los buitres fuera de los recursos naturales. A nosotras no importa que se pueda pagar el alquileres y tener citas rápidas para acudir al médico”

Marta Abengochea (IU-Mov. Sumar): “Además de los programas electorales, están la trayectorias de las formaciones políticas, la defensa de los derechos de la clase trabajadora. Solo podemos salir de esta crisis ecosocial si las izquierdas son fuertes y hay menos votos para las derechas”

Alberto Izquierdo (PAR): “Propongo un Aragón de pactos y entendimiento, sin intentar cosas raras y sin estridencias. Con bajada de impuestos y más viviendas para los jóvenes, apostando por la llegada de empresas. Para ganar dinero la vida tienen que ser digna y los impuestos bajos”