En Directo
Así ha sido el gran debate electoral de El Periódico de Aragón en el hemiciclo de las Cortes
Estas han sido las intervenciones finales de los candidatos:
Jorge Azcón (PP): “Nos jugamos nuestro futuro, pues existen modelos de bloqueo. Quiero un modelo que nos permita seguir siendo récord en la atracción de inversiones, seguir apostando por el trabajo, teniendo una amplia mayoría que nos permita seguir mejorando. Creo que estos dos años y medio hemos hecho un buen trabajo”.
Pilar Alegría (PSOE): “Me quiero dirigir a los aragoneses que defienden que la sanidad y la educación tienen que ser derechos, les quiero decir que pese al ruido ambiental desde la izquierda somos más, por eso les pido su apoyo para que los votos no se marchen a las derechas”.
Alejandro Nolasco (Vox): “Nos presentados para recuperar el sentido común, pues lo partidos tradicionales dicen una cosa y luego apoyan a Mercosur en Bruselas.
Jorge Pueyo (CHA): “Hemos visto como durante mucho tiempo solo se habla de ruido y de barro, pero tenemos que ir a votar, porque los que quieren los recortes no se van a quedar en casa, por eso decimos que a nosotros nos mueve un profundo amor por a tierra, así que elijan honestidad”.
Tomás Guitarte (Aragón Teruel Existe): “Si estas harto de la polarización, Aragón Existe es tu opción. Que todas las comarcas puedan mantenerse vivas frente a partidos que cuestionan nuestros derechos como autonomía”.
Maria Goicoechea (Podemos-AV): “Nosotras queremos un Aragón mejor, con los buitres fuera de los recursos naturales. A nosotras no importa que se pueda pagar el alquileres y tener citas rápidas para acudir al médico”
Marta Abengochea (IU-Mov. Sumar): “Además de los programas electorales, están la trayectorias de las formaciones políticas, la defensa de los derechos de la clase trabajadora. Solo podemos salir de esta crisis ecosocial si las izquierdas son fuertes y hay menos votos para las derechas”
Alberto Izquierdo (PAR): “Propongo un Aragón de pactos y entendimiento, sin intentar cosas raras y sin estridencias. Con bajada de impuestos y más viviendas para los jóvenes, apostando por la llegada de empresas. Para ganar dinero la vida tienen que ser digna y los impuestos bajos”
Goicoecha, de Podemos, ha concluido asegurando que su voto "no es gratis" y que exigirán una serie de medidas si hay una mayoría alternativa de izquierdas que dependa del PSOE. Guitarte ha subrayado que su "única línea roja" es Vox. Pueyo (CHA) ha insistido en que no apoyará ni a Vox ni al PP, "la marca azul de Vox", y le pregunta a Alegría si va a volver a "apoyar al PP y a ofrecer su voto a los presupuestos".
Alegría, en esa línea, ha dicho que PP y Vox tienen el mismo proyecto "con distintas siglas" y que el PSOE es la "única alternativa" y Azcón ha defendido un "gobierno para todos", recordando que ha pactado con "Teruel Existe, el PAR y Vox". "Pactaré con todo aquel que defienda a los aragoneses".
Guitarte ha subrayado que "no está dispuesto a pasar por que entre la extrema derecha" y llama a que al resto de partidos no sean guiados por "los sectarismos". Aquí ha hablado de otras aritméticas posibles (en referencia a un acuerdo PP-PSOE) que impedirían a Vox llegar a los gobiernos. Nolasco ha vuelto a recriminar a Azcón porque "no ha presentado los presupuestos" y que solo busca "pactar con Teruel Existe y el PAR para seguir aplicando políticas socialistas": "Es un capricho electoral del PP".
Azcón (PP) le asegura a Alegría que "su tono le parece particular porque le digo la verdad", y le ha dicho que la "alianza más difícil de tener es la que tiene con Vox", mientras que Nolasco le ha dicho que no le diga "tontadas". Y ha acusado al PSOE de buscar "engordar a Vox". Este ha sido el momento de más tensión entre Nolasco y Azcón, ya que el primero ha dicho que el PP hace una estrategia "rastrera" y Azcón le ha respondido que "rastrero será usted".
Goicoechea (Podemos) llama a ser "claros" con los ciudadanos, enfrentando dos modelos, el de la "privatización" y el que "protege los servicios públicos". Pueyo (CHA), por su parte, recrimina a Azcón que no aclare "si va a pactar con Vox, pese a que el pacto ya existe, defendiendo a los que más tienen".
Alegría (PSOE) revidincia que "siempre he creído en el diálogo" y en "pactos y acuerdos que permitan avanzar y no retroceder". "Desgraciadamente en esos dos años se ha roto y estamos ante unas elecciones anticipadas por primera vez por esa incapacidad". Y recuerda que le trasladó su "mano tendida al señor Azcón para llegar a acuerdos". Y ha concluido que "si los votos suman, habrá un gobierno de las derechas".
Llega el último bloque, la búsquedas de consensos. Los partidos y candidatos deben esgrimir aquí qué pactos prefieren. Ha comenzado Izquierdo (PAR) reivindicando Aragón como "tierra de pactos" y recriminando que decidirá "el señor del caballo (Abascal) desde Madrid".
Guitarte defiende que no pacta con quien "defiende el trasvase del Ebro ni con quien no se cree la autonomía", subrayando que no pactarán con Vox. Abengochea defiende un "muro infranqueable" entre "los demócratas, de izquierdas y conservadores" y el "fascismo".
Abengochea ha defendido un modelo de Aragón en el que se potencie la Media Distancia y dando más aportes a la investigación y la ciencia. Por su parte, Alegría ha llamado a reforzar servicios públicos y a recuperar la ley de dinamización rural con el objetivo de frenar la despoblación. Azcón ha dicho que se ha multiplicado por cuatro el presupuesto en esta materia en la comunidad, señalando que para la izquierda la prioridad son las Rodalíes.
El cierre del bloque a cargo de CHA, le ha permitido a Jorge Pueyo argumentar que ellos han defendido en Madrid que se mantengan paradas de autobús en el medio rural. Y al mismo tiempo ha recordado que en EEUU los centros de datos han disparado el coste de la luz, mientras aumentan en Aragón un 10% la pobreza energética, un dato que le ha servido para pedir una intervención pública del sector.
Además, ha celebrado que existan "partido territoriales fuertes" de forma que se puedan reclamar necesidades aragonesas.
El PAR ha dicho que "los molinos de Aragón" se pusieron en el momento del cuatripartito, defendiendo también que en Aragón no hay macrogranjas. Defendiendo que son necesarias para generar riqueza y que permiten vivir en el pueblo como en las ciudades. Se ha mostrado cínico con CHA, ahondando en sus diferencias de cara a sus diferentes formas de ver el mundo rural. "A usted si lo vieran en mi pueblo la gente se giraría", ha bromeado.
Teruel Existe ha reclamado "analizar muy bien" los centros de datos, señalando que es más estratégico el sector de la agricultura que los centros de datos. Tampoco tienen claro si el sector empresarial tendrán que pagar más si sube el conste energético, pidiendo contraprestaciones por los recursos y no dar "alfombras rojas por dar alfombras rojas".
En este caso Vox ha señalado que la "ruina que se vive ahora" es por los cuarenta años de bipartidismo, repitiendo que se ha volado la central térmica de Andorra poniendo un ejemplo de los cambios económicos que ellos quieren aplicar. "Nos tienen que explicar la política económica que quieren". ha insistido.
El bloque tercero, sobre energía y recursos naturales ha comentado con la petición de una moratoria de los centros de datos por parte de Podemos. Tras su intervención inicial a Goicoechea el presidente Jorge Azcón le ha reprochado que "son poco creíbles" por haber estado en el Gobierno de Aragón en legislaturas previas.
Desde el punto de vista económico Alegría ha defendido otros proyectos como Bonarea o el Aeropuerto de Teruel, defendiendo que se puede diversificar las inversiones en la comunidad. Ante los centros de datos relama "claridad y transparencia", sobre todo para conocer el empleo que se va a generar.
La sanidad y la educación pública y su estado actual entra también en el debate, entre reproches de ambas bancadas por la "privatización" que denuncian las izquierdas. Las listas de espera y la falta de profesionales también están siendo protagonistas
