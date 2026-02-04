Stellantis Figueruelas vuelve a parar: se cancela otro turno por el cierre del estrecho de Gibraltar

La planta automovilística de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza) afronta un nuevo paro productivo en febrero por los problemas de suministro derivados del temporal que azota el sur de España y, en particular, del nuevo cierre de las comunicaciones marítimas en el estrecho de Gibraltar. La dirección de la fábrica ha comunicado a la plantilla la cancelación del turno de noche de este jueves, 5 de febrero, a la espera de cómo evolucione la logística en los próximos días.

La empresa atribuye la medida al nuevo cierre del tráfico marítimo en el estrecho por las condiciones meteorológicas y avanza que la afectación de los paros productivos en las distintas áreas "será comunicada oportunamente por la supervisión”. También informa de que habilita un teléfono para que los trabajadores consulten el arranque de la actividad y asegura que irá actualizando la situación “a medida que se vayan confirmando los escenarios del suministro”.

El nuevo ajuste llega apenas una semana después de que la factoría zaragozana ya se viera obligada a suspender producción por un problema grave de suministro ligado al temporal y al estrecho. Los paros afectaron al turno de noche del miércoles 28, a los tres turnos del jueves 29 y al turno de mañana del viernes 30 de enero.

Un cuello de botella logístico

La planta aragonesa depende de una cadena de aprovisionamiento muy ajustada y, cuando el tráfico del estrecho se interrumpe o se ralentiza, el atasco se traslada rápidamente a la industria. En los últimos días, el entorno portuario del Campo de Gibraltar ha vuelto a registrar restricciones y acumulación de camiones por episodios de mal tiempo y saturación operativa, con cifras cercanas a los 2.800 camiones durante el episodio de finales de enero y nuevas limitaciones posteriores en el acceso de vehículos con destino a Tánger Med.

Desde el ámbito portuario describen estos episodios como una combinación de cancelaciones, retrasos y restricciones de acceso para evitar el colapso de las zonas de espera, un escenario que vuelve a tensar el suministro de componentes hacia fábricas que operan con inventarios mínimos.

Pendientes de nuevas actualizaciones

Por el momento, Stellantis ha concretado el paro del turno de noche del 5 de febrero, pero deja la puerta abierta a nuevos ajustes si no se normaliza el flujo de piezas. La compañía ha trasladado a la plantilla que irá informando con la mayor diligencia posible sobre la evolución del calendario de trabajo.

En paralelo, el contexto meteorológico de la última semana en el sur y el área del estrecho ha seguido marcado por avisos y afectaciones asociadas a temporales, que ya provocaron incidencias generalizadas de movilidad y transporte a finales de enero.