Tomás Guitarte (Teruel Existe): El exjugador de rugby que sigue soñando con frenar la despoblación

Hace ya casi siete años que Tomás Guitarte (Cutanda, Calamocha, 1961) dio la campanada en la política nacional al ser el rostro visible de la primera coalición de electores que conseguía, en más de 40 años de democracia, llegar al Congreso de los Diputados. Fue el primer paso en política del movimiento ciudadano Teruel Existe, que dio paso, poco a poco, a la creación de un partido político que cogió la bandera de la despoblación y la lucha por un modelo territorial más cohesionado y equilibrado.

Consiguió entonces Teruel Existe que en España se hablase de despoblación, de ese país a dos velocidades cada vez más diferenciadas que seguía incidiendo en los mismos males de siempre, dejando en el vagón de cola a los mismos de siempre. La voz de la España Vaciada fue creciendo entonces, con ramificaciones hermanas en distintos territorios igualmente aquejados por la despoblación. Y el candidato de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha sido una de las cabezas que ha liderado este proceso.

Con una gran capacidad de análisis y de búsqueda de soluciones alternativas, siete años después lucha por que no caiga en el olvido el debate de la despoblación. Pero en una política cada vez más crispada queda cada vez menos espacio para debatir, realmente, sobre un modelo de país que cambie las dinámicas de la concentración de población en las grandes urbes y el vaciamiento del medio rural.

Su llegada a la política real autonómica, desde 2023, supuso la aceptación de que había que decantarse por un bloque. Entonces, Teruel Existe le dio la mano al PP y hoy defiende que son el "voto útil progresista" para ponerle coto a un Gobierno del PP con Vox. Navegar en las contradicciones de tener un electorado de bases progresistas y estar en el poder junto a fuerzas conservadores como el PP o el PAR pueden ser una de las cuestiones que mermen potencial a su discurso político este 8 de febrero.

Tomás Guitarte, candidato de Teruel Existe. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Antes que político, Guitarte fue jugador de rugby y arquitecto. Padre de tres hijos, es muy profuso en sus explicaciones, a menudo se queda sin tiempo en sus intervenciones en las Cortes. Es perfeccionista y puntilloso. Tiene la convicción de que su proyecto político para Aragón y para España, que se mueve en una lógica paralela al tradicional eje izquierda-derecha, necesita ser explicado para ser comprendido.

Este 8 de febrero, Teruel Existe repite en coalición con Aragón Existe, otra formación hermana que apenas ha echado raíces en Zaragoza y Huesca, donde el discurso contra la despoblación tiene otros matices. En este adelanto electoral Guitarte se juega mantener el grupo parlamentario en las Cortes y es el primer test de la ciudadanía después de tocar poder. Según las encuestas, la despoblación sigue preocupando en Aragón. La pregunta es si los electores confían en Guitarte para solucionarlo.