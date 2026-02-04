Un día de campaña con Jorge Azcón: sonrisas, silencios, abrazos, elecciones

Martes, 27 de enero. Quinto día de campaña electoral. Jorge Azcón, presidente de Aragón y candidato del PP a revalidar la Presidencia autonómica, baja del coche. En su mano, su inseparable bolígrafo de cuatro colores, un cuaderno tamaño folio y muchos documentos dentro de una carpeta del Partido Popular. Encima, el teléfono móvil con una tertulia que, como un susurro, explica la posición de varios tertulianos sobre la nueva regulación de inmigrantes por parte del Gobierno central.

"Qué buena es la tertulia de Onda Cero", resume Azcón, que "quiere enterarse" de lo que hablan antes de incorporarse al directo y ser entrevistado por Carlos Alsina. Antes de los colaboradores de esa charla, el jefe del PP en la comunidad ya ha leído y escuchado a los principales periodistas y opinadores políticos de la comunidad y de toda España. La noche anterior tuvo un cara a cara con Pilar Alegría, candidata del PSOE, que monopoliza todas las preguntas que le hace la gente que desde las 8.30 horas le para por la calle o por los pasillos de la emisora en Zaragoza.

Sin dejarse sin estrechar ni una sola mano de los trabajadores de Onda Cero, Azcón entra solo a un estudio con sillas para casi una decena de personas. Añade a su material un cortado. Pronto pide otro. No desayuna y hasta que no se toma esos dos cafés no siente que el día ha comenzado.

Alsina le hace esperar. Sale airoso del diálogo –"qué bien entrevista, pero es duro"– y corre hasta el coche. Hace diez minutos que tenía que estar en la Cooperativa de Taxistas de Zaragoza. Una nueva carpeta con documentos. "¿Podemos bajar la radio?", pide. El vehículo queda en silencio. "¿Podemos retrasar la rueda de prensa?", dice. Tres minutos después, el grupo de periodistas del PP Aragón pide disculpas por dejar para media hora más tarde la intervención de Azcón frente al hospital Royo Villanova.

"Eso hay que mirarlo"

De camino a la Cooperativa, el jefe popular estudia lo que va a decir en las próximas horas y da vueltas a un tema que le altera desde la noche anterior. Hay datos de Sanidad manifestados por Alegría durante el cara a cara que no le cuadran con los que él tenía registrados. "Eso hay que mirarlo", insiste Azcón, que reclama información más precisa sobre cómo interviene el Gobierno autonómico en determinadas especialidades y en los tiempos de las citas.

Llega, tarde, a la Cooperativa de Taxis. Un folio colgado en una cristalera avisaba a los conductores de que Azcón iba a desayunar con ellos ese martes. Saluda a todos. "Este debe ser uno de los que se presenta en las elecciones", comenta Carmen, respondida por Marcelo: "Hombre, es el presidente de Aragón". Azcón escucha algunas peticiones y muchas reivindicaciones sobre el tráfico y la relación de los taxis con las relativamente nuevas empresas de VTC que han llegado a Zaragoza. Tortilla de patata y cafés son las bases de un encuentro en el que también participa la alcaldesa Natalia Chueca y la responsable de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes.

Azcón sale de la sala en la que se ha reunido y vuelven a llegar las peticiones y reivindicaciones. Muchos le piden fotografías, otros le desean "fuerza" y Azcón da las gracias. "Sigue adelante", le insisten, con el deseo de un nuevo Gobierno popular y con la segura convicción de votar al PP en unos días.

A la salida de la Cooperativa, charla un rato con Chueca. Se acuerda de la pregunta más incómoda de Alsina, sobre la posición del PP aragonés respecto a la regularización de medio millón de personas migrantes. "No dan los datos", le dice la alcaldesa. Azcón ya ha pedido que le encuentren cuántas de esas personas a las que les cambiará la vida administrativa en los próximos meses viven en Aragón.

Más visitas

De vuelta al coche, una nueva carpeta con más datos. En el asiento central, periódicos nacionales y autonómicos acompañan al presidente en su recorrido por Zaragoza. El próximo destino es el Royo Villanova, pero un giro anticipado deja a la caravana en el CDM Mudéjar, hogar del Zaragoza Club de Fútbol Femenino. "Improvisado", se sonríen en su equipo.

Un café más y Azcón se aísla para estudiar lo que va a anunciar en media hora. Solo, en mitad de un bar de un club de fútbol semiprofesional, el presidente aragonés deja sobre la mesa toda la documentación y repasa una y otra vez las propuestas sanitarias de su partido. También mira el teléfono, rebuscando en diarios digitales y saltando de una cabecera editorial a otra.

El líder popular insistirá poco después en la reforma del veterano hospital y avisará de que "un proceso participativo" abierto a la ciudadanía decidirá dónde se instala el nuevo complejo hospitalario. Pero quiere contar mucho más. "Eso hay que mirarlo", comenta con su jefe de prensa: sigue pensando en los datos que no le cuadran de la noche anterior y reclama hablar con los responsables del área. En la cita de después estará acompañado por José Luis Bancalero, consejero de Sanidad y miembro de las listas del PP, pero el jefe conservador quiere conocer cómo están ciertas áreas de la Sanidad aragonesa desde la raíz.

"¿Podemos hacernos una foto?", le preguntan las dos camareras del bar del campo de fútbol. Son filipinas y fueron a Catarroja para echar una mano como voluntarias durante la dana, le cuentan al jefe del Gobierno autonómico. "Hijas del cierzo" reza en la grada que Azcón elige de fondo para la fotografía.

El Royo Villanova queda lejos y hay tiempo para charlar. "Este es un tío con criterio", comenta con una amplia sonrisa Azcón de un titular de Gonzalo Bernardos. Es la opinión del economista sobre el cara a cara y Bernardos afirma que venció Azcón. Volvió a verse en televisión. "Pero solo porque quería Ana (su mujer)", cuenta el político, que no oculta en sus risas que hubiera repasado el diálogo de todas las maneras. ¿Quién ganó? "No somos muy objetivos", admite el líder popular, que coincide con lo que se hablaba la tarde anterior entre los miembros del equipo: "Salimos reforzados".

"Es cuestión de muy pocos votos"

De camino al Royo Villanova da otra vuelta por las encuestas y por las opiniones de distintos medios de comunicación. Las cuentas del PP son unas -buenas para sus intereses- pero no despegarse de Vox no le agrada. Barrunta una importante batalla en Teruel: "Es cuestión de muy pocos votos". El último escaño puede ser del PP, de Vox, de Teruel Existe o del PAR, siempre en el alambre. "Pero es que está todo muy apretado", afirma Azcón bajando del coche hacia la rueda de prensa.

Se reúne después de avanzar los próximos pasos del Royo Villanova con el equipo directivo del hospital. Hablan de la sanidad aragonesa, de cómo han sentado los cambios impulsados por su Ejecutivo autonómico y de qué pasará con el futuro hospital. "Oye, ¿cómo me visteis ayer?", pregunta Azcón, que no puede remediar tomar el pulso a la sociedad. "Es que a mí la política…", dice un facultativo, otro prefiere "no decir de qué pie se cojea" y otros sí analizan quién estuvo más fino entre el popular o la socialista. Se despiden comentando que quizá la próxima vez que se vean ya saben dónde se emplazará su futuro nuevo puesto de trabajo.

Una entrevista con el digital Hoy Aragón es el cierre de su mañana. Los escasos diez metros que anda entre el coche aparcado y la oficina de este medio de comunicación le hacen saludar a otras tres personas y a recibir "fuerza y apoyo" para los comicios. Algunos solo le miran con extrañeza, pero Azcón saluda "porque nunca se sabe". "Y ahora tenemos que grabar un vídeo para redes". Termina la entrevista y el equipo de Azcón ya le dice que tendrá que prepararse para contarle a TikTok e Instagram los cambios en el Royo Villanova. "Hay que estar en todos los lados", evidencian.

Su primera pausa llegará a la hora de comer. Un rato tranquilo, "pero también de estudio": ahí aprovechará para mirar su discurso de la tarde en Alcañiz, en el mitin del PP en la localidad, en el que estará acompañado de cargos intermedios del partido en la provincia de Teruel y otros miembros de la lista. El teatro municipal le espera lleno, con más de 300 personas pendientes de su mensaje.

Otra hora y media de vuelta a Zaragoza. Otra hora y media de estudio. Y una cena con tertulias de fondo que le dicen que la campaña va razonablemente bien y que no atacó lo suficiente a Alegría en el cara a cara que sigue rondando su cabeza. Como los datos que ya tiene sobre las especialidades sanitarias que salieron en el debate. Mañana será otro día. A partir del segundo cortado.