El Ayuntamiento de Ejea vence a Forestalia y podrá blindarse ante futuros macroproyectos de energías renovables

Victoria del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros en los tribunales. El municipio cincovillés ha celebrado este jueves la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que rechaza los recursos de Forestalia, gigante energético de las energías renovables, contra la modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Una modificación llevada a cabo hace cuatro años, en febrero de 2022, que pretendía blindar al pueblo ante la expansión de parques fotovoltaicos y eólicos por el territorio y, según argumenta el consistorio en un comunicado recientemente publicado, para favorecer el modelo de agricultura familiar y social en la zona.

Esto supuso un ejercicio de ordenación del territorio que permitía organizar y dar equilibrio, además de la adaptación a la Ley 6/2023, de protección y modernización de la agricultura social y familiar y del patrimonio agrario. Esta fue la herramienta que utilizó el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros al no haber realizado el Gobierno de Aragón ninguna ordenación del territorio que regulase los aspectos urbanísticos relativos a este tipo de instalaciones.

Esta actuación fue objeto de más de 50 recursos contenciosos-administrativos, interpuestos por el Grupo Forestalia ante Juzgados de la Contencioso Administrativo de Zaragoza, por la denegación de licencias e impugnación indirecta de la modificación aislada 1/2022 del P.G.O.U. de Ejea de los Caballeros. Estos procedimientos fueron agrupados en una sola demanda en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, órgano jurisdiccional competente, ya que todos se basan en la nulidad del P.G.O.U.

Esta semana el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha desestimado el recurso interpuesto por el Grupo Forestalia, ha dado la razón al Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y ha obligado a la empresa de renovables a pagar las costas.

La entidad local se reafirma en su apuesta por las energías renovables, siempre que sea de forma ordenada, asegurando el uso prioritario agrícola, sin colisionar con el proceso de modernización de regadíos actual y protegiendo los espacios naturales. Por este motivo, favorece las instalaciones fotovoltaicas y eólicas para el autoconsumo en zonas de regadío -uso industrial del Polígono Valdeferrín, sistema general de riego y para uso agropecuario-, secano y secano de interés paisajístico.

Izquierda Unida ve "una brecha de esperanza"

IU ha celebrado este jueves la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que avala la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ejea de los Caballeros para limitar la implantación de macroproyectos renovables en el término municipal y desestima un recurso de la empresa Forestalia, ya que "abre una brecha de esperanza" para los pequeños municipios frente a "los gigantes energéticos".

"Hoy es uno de esos días por los que todos y todas los que estamos aquí un día decidimos meternos en política", ha expresado el diputado de IU en las Cortes de Aragón, Álvaro Sanz, quien ha comparecido en rueda de prensa junto a la candidata a la Presidencia de la Comunidad, Marta Abengochea, la concejala en el Ayuntamiento de Ejea, Yolanda Roldán, y el responsable de Modelo Productivo y Ecologismo de la organización, Jesús García, quien ha exigido a su vez "la paralización de todos los expedientes de Forestalia hasta que se aclaren las sospechas fundadas de ilegalidad que hay en todos ellos y sobre la propia empresa, a raíz de las noticias que se van conociendo".

"Si los municipios no se defienden, nadie lo hará por ellos. Ejea ha cumplido con su responsabilidad y la justicia le ha dado la razón", han remarcado, a la vez que han subrayado que esta resolución judicial "marca un precedente" para el resto de Aragón.

García ha remarcado que "no puede haber dos intereses generales sobre la misma tierra: o es regadío y soberanía alimentaria, o es negocio energético para unos pocos. Y en Aragón, Izquierda Unida lo tiene claro desde hace décadas".

Durante el proceso, Forestalia presentó alegaciones que fueron rechazadas en sucesivas sesiones plenarias. Pese a haber afirmado públicamente que respetaría la voluntad de los municipios, la empresa recurrió tanto la aprobación del PGOU como la denegación de licencias, acudiendo a la vía contencioso-administrativa y anunciando incluso posibles reclamaciones patrimoniales millonarias. En IU han recordado que el Ayuntamiento de Sabiñánigo también modificó su PGOU en 2022 del mismo modo que Ejea y también fue ratificado por otra sentencia judicial.