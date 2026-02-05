Carlos Cuerpo asegura que ve a Alegría (PSOE) "con mucha energía" y Sabés dice que hay "sensación de remontada"

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha indicado sobre la campaña de las elecciones autonómicas, que ve a la candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, "con mucha energía y con muchas ganas de que haya un cambio" en la comunidad autónoma y el cabeza de lista socialista por Huesca, Fernando Sabés, ha dicho que hay "sensación de remontada".

Cuerpo ha explicado que su presencia este jueves en Huesca es para "ayudarla" y también para trasladar el mensaje de impulso desde el Gobierno de España a las políticas que creen que son necesarias para Aragón.

Sobre el sistema de financiación ha explicado que es "esencial" porque en unas elecciones regionales se ve que esa "financiación llega a las autonomías" porque tienen que hacer frente a gastos esenciales como los relacionados con la educación, sanidad y servicios sociales. "Ahí es donde tenemos que poner el acento entre distintos modelos y ahí es donde los ciudadanos tienen que plantearse también la importancia de su voto el próximo domingo", ha instado.

En este contexto, Sabés ha indicado que en el PSOE tienen "buenas sensaciones" para precisar que es una "sensación de remontada" que también la ven en otros partidos cuando tienen "actitudes de desprecio" en la forma de tratar a la candidata Alegría.

"Eso demuestra nerviosismo, que hay partido y los socialistas lo vamos a dar todo en todo en todos los rincones del Alto Aragón, de las provincias de Zaragoza y Teruel hasta el próximo domingo".

Salazar

Cuerpo no cree que a Pilar Alegría le pase factura la declaración del exalto cargo de La Moncloa, Paco Salazar, este jueves en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado.

Salazar ha sostenido que siempre ha respetado a sus compañeras de partido, defendiendo que renunció a sus cargos únicamente por su familia. Días atrás se publicó una fotografía en la que compartía una comida con Pilar Alegría --cuando era todavía ministra de Educación, FP y Deportes, además de ministra portavoz-- y el exdirigente socialista ha afirmado que ella no le recriminó ninguna actitud después de que hubiera sido expulsado del PSOE y de su cargo por presuntas agresiones sexuales.

A juicio de Carlos Cuerpo, la candidata Alegría "ha dejado muy clara cuál es su posición y ha sido una de las banderas de la política feminista de este gobierno". A su parecer, tanto los aragoneses, como las mujeres en general, "son muy conscientes de lo que les espera en materia de igualdad si Pilar Alegría es su presidenta" tras las elecciones del 8 de febrero.

"Poco más puedo decir de lo que ha dicho la propia candidata" ha agregado Cuerpo para dejar claro que "ante cualquier situación de acoso y abuso ningún tipo de tolerancia frente a los acosadores y abusadores". "Que la justicia recorra y haga el trabajo que tenga que hacer y que el peso de la justicia caiga sobre aquellos que cometen cualquier tipo de abuso en este tipo de circunstancias", ha zanjado.