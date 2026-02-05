CGT Aragón denuncia falta de técnicos de Educación Infantil en los centros: "Se vulneran los derechos del menor"

Denuncian que faltan Técnicos de Educación Infantil (TEI) y que hay equipos directivos que han tenido que contratarlos de forma externa. Y solicitan que haya, al menos, uno por centro. La Federación de Enseñanza del sindicato CGT Aragón ha expuesto que hay centros aragoneses a los que les corresponde tener esta figura profesional pero que no lo hacen, por lo que se han visto obligados a recurrir a otras empresas -en repetidas ocasiones, con las que tienen contratado el servicio de Madrugadores- para poder incorporarla a las aulas.

La crítica sindical llega por varios motivos. Desde CGT sostienen que los Técnicos de Educación Infantil son una figura fundamental para realizar tareas relacionadas con la higiene de los más pequeños como el control de esfínteres, entre otras. Por eso, el sindicato considera que estos trabajadores estén en el colegio desde que empieza el curso, ya que los menores lo requieren en el día a día y, sobre todo, a principio de curso, cuando deben adaptarse.

Por eso, ven con preocupación que haya centros como el CEIP Ciudad de Zaragoza o el Tenerías que cuando comenzó el curso no contaban con esta figura y que tuvieron que recurrir a la contratación externa para incorporarla a sus aulas. En el caso del primero, según el sindicato, fue en octubre, y en el segundo fue en noviembre. A ello suman otros casos como el del CEIP Calitxo Ariño, que comunicó su contratación externa el 27 de enero y que, dicen, continúa en trámite.

Desde el sindicato explican que el tener que contratar el servicio de forma externa, y no por la administración, genera en los equipos directivos una situación de "incertidumbre", ya que esta no es su función. A ello añaden que desde la DGA se les indicó que se entregaría al centro unos libramientos extraordinarios para poder financiar este gasto, pero CGT afirma que hay colegios que lo recibieron el primer mes pero no los siguientes, lo que les ha llevado a tener que cubrirlo con sus "ahorros". "Se les ha dicho que van a tener esa partida, pero no ha llegado todo. La empresa externa con la que se hace la contratación tienen que cobrar mensualmente, y ese dinero tiene que salir de otra parte", denuncia la organización.

Desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón desmienten la afirmación de CGT de que los libramientos extraordinarios no se están llevando a cabo, y explican que ya se ha pagado a los centros que tenían mayor necesidad y está "reconocido y ordenado el pago a todos desde la Dirección General de Planificación y Centros", que está pendiente ahora de Tesorería". "Aquellos que no lo han cobrado aún es porque disponen en sus cuentas de saldo suficiente, pero lo cobrarán todos", indican.

Fuentes de Educación desgranan que "las necesidades" de TEI se crearon cuando empezó el curso, ya que hubo alumnos que hicieron la matrícula fuera de plazo y cuando ya se habían adjudicado todas las plazas de Técnicos de Educación de Infantil, que fueron 95 más las que corresponden por Relación de Puestos de Trabajo. Con esta situación, se necesitaba hacer una modificación del contrato, y como el proceso conlleva unos plazos administrativos, la administración optó por indicar a los centros que contrataran el servicio mediante empresas externas y que ese coste se recogería en los gastos de funcionamiento del centro. El objetivo, señalan, "garantizar el servicio a los alumnos y al centro".

Pero desde CGT insisten en que es esencial que estas plazas de Técnicos de Infantil estén cubiertas desde septiembre, en el inicio de curso, y subrayan que "los derechos del menor están siendo vulnerados". El ya sindicato se reunió con El Justicia de Aragón en noviembre para compartir esta situación y esperan que esta es ponga en contacto con Educación para dar una respuesta "que no sea un parche" a esta situación de falta de TEI.

Porque, a ojos del sindicato, cada colegio debería contar con un TEI. Según explican, ahora mismo solo cuentan con esta figura aquellos centros que se ajusten a los siguientes requisitos: tener dos vías con una ratio de 18 alumnos o más por aula; que la ratio sea de 17 estudiantes pero que cuenten con un informe de la Inspección que justifique que, por causas económicas o culturales del alumnado, se necesita a esta figura en el centro, y los colegios que tienen tres clases por curso.

En este sentido, fuentes de la consejería de Educación explican que hay colegios no cumplen con estos requisitos y que, aunque no les corresponde, cuentan con TEI por la previsión de admisión que se hizo en septiembre, cuando se estimó que sí se cumplirían esas condiciones. "No se les ha quitado ni se les va a quitar", aseguran.

Pero desde el sindicato insisten en que su a puesta es que haya un TEI por centro. "Desde CGT entendemos que se debe primar el derecho de la criatura a ser atendida y no tanto las ratios que pongan desde la administración para conceder un TEI en cada centro", afirman, y señalan que "la ausencia de esta figura en los centros genera un problema palpable para los menores pero también para el profesorado y los equipos directivos, que tienen que gestionar funciones que no son suyas". A ello suman las familias, que según aseguran desde el sindicato hay ocasiones en las que tienen que acudir a los centros para cambiar de ropa a sus hijos pequeños.

"Requerimos que haya mínimo un técnico de Infantil en cada centro porque consideramos que es un derecho", inciden, y claman que el dinero que el Gobierno autonómico quiere invertir en la concertación del Bachillerato se dirija a cubrir esta necesidad. "Un técnico de Infantil son unos 25.000 euros al año, y con los centros de Aragón que solo tienen una vía, el coste total sería de unos 3.675.000 euros. A concertar Bachillerato van a destinar siete millones".