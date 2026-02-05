Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Motín centro menores JuslibolPresentación fichajes Real ZaragozaPolémica VoxDesahucio ZaragozaCasademont ZaragozaAcoso Vito Quiles Zaragoza
instagramlinkedin

Comparador de programas políticos: ¿qué prometen los candidatos a la presidencia de Aragón?

En plena campaña electoral de 2026, los ocho candidatos a la presidencia del Gobierno de Aragón exponen sus propuestas sobre vivienda, sanidad, economía y empleo, entre otros temas

Candidatos a la presidencia de Aragón durante el debate organizado por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

Candidatos a la presidencia de Aragón durante el debate organizado por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN / Miguel Ángel Gracia

Rebeca Magallón

Rebeca Magallón

Zaragoza

En la recta final de la campaña de las elecciones aragonesas de 2026, el debate político se acelera y los partidos afinan sus mensajes para llegar al último tramo con las ideas más claras.

Con ocho candidatos para la presidencia del Gobierno de Aragón —Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (Vox), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe), María Goicoechea (Podemos-Alianza Verde), Marta Abengochea (IU-Sumar) y Alberto Izquierdo (PAR)—, al votante le toca tomar una importante decisión.

Para facilitar esa lectura, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN ofrece un comparador de programas pensado para contrastar de un vistazo las promesas y prioridades de cada candidatura. La herramienta reúne los ejes que más pesan en la agenda electoral y que más impacto tienen en el día a día: vivienda, sanidad, economía y empleo, transportes, educación y políticas sociales.

Noticias relacionadas y más

El funcionamiento es sencillo: basta con hacer clic sobre cada candidato para llegar a sus principales compromisos en cada bloque temático.

TEMAS

  1. El Liceo Molière de Zaragoza, en venta: la red de la Misión Laica Francesa busca socio inversor en España
  2. Diamond Foundry empieza a reclutar en Zaragoza a los primeros directivos de su planta tecnológica: salarios de hasta 200.000 euros al año
  3. Una estación de esquí del Pirineo de Aragón se cuela en el top 6 mundial de mayores espesores de nieve
  4. Cierra por sorpresa un mítico bar de tapas del centro de Zaragoza: 'No es un adiós triste, es un gracias enorme
  5. ¿Quién ha sido el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón que ha ganado el debate electoral de El Periódico de Aragón?
  6. Cierra una emblemática charcutería familiar de Zaragoza después de 42 años en activo: “Os llevaremos siempre en el corazón”
  7. La borrasca Leonardo ya hace mella en Aragón: cortado el Monrepós para vehículos pesados por una nevada
  8. ¿Quién ha sido el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón que ha ganado el debate de Aragón TV?

CGT Aragón denuncia falta de técnicos de Educación Infantil en los centros: "Se vulneran los derechos del menor"

CGT Aragón denuncia falta de técnicos de Educación Infantil en los centros: "Se vulneran los derechos del menor"

Vox acusa a Natalia Chueca de iniciar "una campaña de bulos y desinformación" por su negativa a los presupuestos

El riesgo de pobreza baja en Aragón a su nivel más bajo desde 2017, pero sigue afectando a 187.000 personas

El riesgo de pobreza baja en Aragón a su nivel más bajo desde 2017, pero sigue afectando a 187.000 personas

El Ayuntamiento de Ejea vence a Forestalia y podrá blindarse ante futuros macroproyectos de energías renovables

El Ayuntamiento de Ejea vence a Forestalia y podrá blindarse ante futuros macroproyectos de energías renovables

Zaragoza Vivienda impulsa 32 pisos de alquiler asequible con zonas comunes para el barrio de Torrero

Zaragoza Vivienda impulsa 32 pisos de alquiler asequible con zonas comunes para el barrio de Torrero

El trayecto en tren aumenta hasta diciembre en 20 minutos entre Zaragoza y Madrid, y en nueve con Barcelona

El trayecto en tren aumenta hasta diciembre en 20 minutos entre Zaragoza y Madrid, y en nueve con Barcelona

Margarita, desahuciada de su casa a los 69 años en Zaragoza pese al decreto del Gobierno: "No entendemos nada"

Margarita, desahuciada de su casa a los 69 años en Zaragoza pese al decreto del Gobierno: "No entendemos nada"

Listas de espera de Aragón: bajan en 59 pacientes en enero y 5.481 esperan una operación desde hace más de seis meses

Listas de espera de Aragón: bajan en 59 pacientes en enero y 5.481 esperan una operación desde hace más de seis meses
Tracking Pixel Contents