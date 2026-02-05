Comparador de programas políticos: ¿qué prometen los candidatos a la presidencia de Aragón?
En plena campaña electoral de 2026, los ocho candidatos a la presidencia del Gobierno de Aragón exponen sus propuestas sobre vivienda, sanidad, economía y empleo, entre otros temas
En la recta final de la campaña de las elecciones aragonesas de 2026, el debate político se acelera y los partidos afinan sus mensajes para llegar al último tramo con las ideas más claras.
Con ocho candidatos para la presidencia del Gobierno de Aragón —Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (Vox), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe), María Goicoechea (Podemos-Alianza Verde), Marta Abengochea (IU-Sumar) y Alberto Izquierdo (PAR)—, al votante le toca tomar una importante decisión.
Para facilitar esa lectura, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN ofrece un comparador de programas pensado para contrastar de un vistazo las promesas y prioridades de cada candidatura. La herramienta reúne los ejes que más pesan en la agenda electoral y que más impacto tienen en el día a día: vivienda, sanidad, economía y empleo, transportes, educación y políticas sociales.
El funcionamiento es sencillo: basta con hacer clic sobre cada candidato para llegar a sus principales compromisos en cada bloque temático.
- El Liceo Molière de Zaragoza, en venta: la red de la Misión Laica Francesa busca socio inversor en España
- Diamond Foundry empieza a reclutar en Zaragoza a los primeros directivos de su planta tecnológica: salarios de hasta 200.000 euros al año
- Una estación de esquí del Pirineo de Aragón se cuela en el top 6 mundial de mayores espesores de nieve
- Cierra por sorpresa un mítico bar de tapas del centro de Zaragoza: 'No es un adiós triste, es un gracias enorme
- ¿Quién ha sido el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón que ha ganado el debate electoral de El Periódico de Aragón?
- Cierra una emblemática charcutería familiar de Zaragoza después de 42 años en activo: “Os llevaremos siempre en el corazón”
- La borrasca Leonardo ya hace mella en Aragón: cortado el Monrepós para vehículos pesados por una nevada
- ¿Quién ha sido el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón que ha ganado el debate de Aragón TV?