Comparador de programas políticos: ¿qué prometen los candidatos a la presidencia de Aragón?

En la recta final de la campaña de las elecciones aragonesas de 2026, el debate político se acelera y los partidos afinan sus mensajes para llegar al último tramo con las ideas más claras.

Con ocho candidatos para la presidencia del Gobierno de Aragón —Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (Vox), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe), María Goicoechea (Podemos-Alianza Verde), Marta Abengochea (IU-Sumar) y Alberto Izquierdo (PAR)—, al votante le toca tomar una importante decisión.

Para facilitar esa lectura, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN ofrece un comparador de programas pensado para contrastar de un vistazo las promesas y prioridades de cada candidatura. La herramienta reúne los ejes que más pesan en la agenda electoral y que más impacto tienen en el día a día: vivienda, sanidad, economía y empleo, transportes, educación y políticas sociales.

El funcionamiento es sencillo: basta con hacer clic sobre cada candidato para llegar a sus principales compromisos en cada bloque temático.