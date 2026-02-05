La compraventa de vehículos seminuevos cae un 8% en Aragón

Las ventas de turismos de ocasión cayeron en enero en Aragón un 8% interanual con 3.906 unidades, mientras que las de furgonetas retrocedieron el 15,5% hasta 643, según los datos difundidos este jueves por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

Las ventas de turismos de ocasión han caído en las tres provincias, encabezadas por Huesca, con un descenso del 17,2%, seguida de Teruel (13,3%) y Zaragoza (4,4%), hasta situar las transacciones en 660, 489 y 2.757, respectivamente. También las ventas de furgonetas han descendido en las tres provincias, en este caso más en Teruel, el 35,4 %, seguida de Huesca, (27,7 %) y Zaragoza (5,7 %), con 562 unidades, 796 y 3.191, en cada caso.

En el conjunto nacional, el año ha arrancado con un desplome del 9% en las ventas de vehículos de segunda mano (turismos más comerciales ligeros) respecto a enero de 2025, con 183.149 unidades. De ellas, 157.775 turismos (-8,8 %) y 25.373 furgonetas (-9,9 %).

Los coches de más de 10 años suponen algo más del 56% del total de las ventas del mes en España. Por edades, todos los segmentos sufren fuertes descensos, con excepción de los más nuevos, ya que los de menos de 12 meses crecen el 8% y los de 2 a 3 años, el 8,3%, mientras que la mayor caída la sufren los turismos de 6 a 10 años, un 18%.

Las furgonetas también están dominadas por las de más edad (53,8 % del total de las ventas superaron los 10 años), aunque han caído el 10,7% en el mes. En los comerciales, solo han aumentado las ventas de aquellos con menos de 12 meses y la mayor caída se ha producido en los de 3 a 5 años, cerca del 14%, y los de 2 a 3 años, el 16%.

Noticias relacionadas

Las motorizaciones han estado dominadas por los coches diésel y gasolina, aunque los primeros han bajado un 15% respecto a enero de 2025 y la gasolina un 11%. Aun así, suman el 83,2% de las ventas de enero, mientras que las menos contaminantes han subido con fuerza, pero en valores absolutos con apenas peso: los eléctricos suman el 1,6% y los híbridos enchufables el 2,6% de las ventas en el mes.