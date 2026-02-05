Continúa la negociación del ere de Mann Hummel en Zaragoza: los sindicatos siguen sin reconocer los 158 despidos

Las posturas entre los sindicatos y la multinacional alemana Mann Hummel siguen lejos de llegar a un acuerdo por el ere planteado por la dirección en su fábrica de Zaragoza, que implicaría hasta 158 despidos. La parte social, tras la última reunión mantenida este jueves, sigue sin reconocer el expediente, que entra ahora en un período de consultas. En ese sentido, desde el comité de empresa han hecho llegar a la dirección una serie de preguntas que, según aseguran, "desmontan y ponen en evidencia la justificación del ere".

El próximo martes, día 10 de febrero, ambas partes volverán a reunirse en una contienda que va para culebrón tras el anuncio de la empresa, justo antes de las Navidades. Una fecha y unas formas que fueron consideradas un insulto por los trabajadores, con un cabreo que se vio incrementado hace una semana, cuando desde Mann Hummel elevaron el número definitivo de despidos de 150 a 158.

Esta empresa automovilística, con 60 años de historia en Zaragoza (los últimos 20 en Plaza), emplea en estos momentos a 630 trabajadores, siendo una de las compañías más representativas de uno de los sectores más pujantes en la comunidad. Este varapalo, en forma de despidos, no es compartido por la plantilla, ya que la multinacional germana alega razones "organizativas y productivas", algo que "no cuadra" a los sindicatos, teniendo en cuenta que en las últimas semanas ha habido en torno a 60 contrataciones temporales para hacer frente a la producción.

Una razón que se esconde detrás de la sospecha de la plantilla de que la intención real de Mann Hummel consiste en deslocalizar parte de la producción a otras de sus fábricas, presumiblemente en Europa del Este. Desde la dirección nunca han confirmado ni desmentido esta información al ser consultados por ello. En cualquier caso, las protestas seguirán sucediéndose a las puertas de la fábrica de Plaza todos los miércoles, y ya hay convocada una manifestación el próximo 14 de febrero en la plaza España de Zaragoza.