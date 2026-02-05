Dia abre una nueva tienda en Teruel en una de las zonas más exclusivas de la ciudad

Supermercados Dia sumará un nuevo establecimiento en Teruel el próximo miércoles 11 de febrero, con la inauguración de una tienda ubicada en la avenida de Sagunto, 71, a partir de las 10.00 horas. La compañía enmarca esta apertura en su objetivo de “estar cada día más cerca de los clientes” y de seguir consolidando su modelo de proximidad en Aragón.

El acto contará con la asistencia de Emma Buj Sánchez, alcaldesa de Teruel, y de Luis Girón Fúnez, concejal de Empleo y Desarrollo Económico, además del equipo regional de Dia España. La visita incluirá un recorrido por el nuevo supermercado, situado según la empresa, en una de las zonas más exclusivas de la ciudad.

Un modelo de proximidad en expansión

Con esta apertura, Dia refuerza su implantación en Aragón, donde mantiene cerca de 100 tiendas distribuidas por todo el territorio. La compañía sostiene que su red de establecimientos contribuye a la creación de más de 1.500 empleos en la comunidad entre tiendas, oficinas y almacenes, y confirma así su apuesta por la región.

Dentro de su plan anual de crecimiento, la empresa recuerda que en 2025 ya ha inaugurado seis nuevos establecimientos y que mantiene activa su hoja de ruta para continuar expandiéndose. “Aragón es un territorio clave para nosotros. Queremos seguir creciendo aquí con tiendas próximas, accesibles y conectadas con cada barrio y cada municipio. Se trata de un compromiso que va más allá de las cifras”, asegura Pedro Ruiz Valle, director regional de Dia en Aragón.

Noticias relacionadas

La estrategia de capilaridad de la compañía también se apoya en el canal online. Actualmente, Dia afirma que su servicio digital da cobertura al 63% del territorio, llegando a más de 800.000 personas, con la previsión de ampliarlo durante este año a nuevas localidades para alcanzar una cobertura de un millón de habitantes. Una mejora tecnológica que, según la empresa, facilita que los consumidores puedan hacer la compra desde casa y recibirla con rapidez, llegando a cada vez más hogares.