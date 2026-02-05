Dos empresas, dos "deslocalizaciones", 184 despidos: la industria afronta un día clave para su futuro en Aragón

El pasado 2025 acabó en Aragón con dos noticias que amargaron el fin de año a los trabajadores de dos empresas implantadas desde hace décadas en la comunidad, más concretamente en Zaragoza. Tanto Teka Industrial como Mann Hummel anunciaron sendos expedientes de regulación de empleo (eres) que, en conjunto, suman 184 despidos, con algunas similitudes, como la "deslocalización" que denuncia la parte social de ambas compañías. Este jueves, los sindicatos y la dirección de ambas compañías se reúnen para intentar avanzar en un acuerdo que parece lejano en ambos casos.

Por un lado, está el caso de la automovilística Mann Hummel, con 60 años de historia en la capital aragonesa, las dos últimas décadas en Plaza, donde emplea en estos momentos a 630 trabajadores. La propuesta inicial de la dirección, que atiende según su versión a razones "productivas y organizativas", pasa por el despido colectivo de 158 personas (inicialmente se dijo 150, lo que cabreó aún más a la parte social).

En ese sentido, los sindicatos y la asesoría jurídica del comité de empresa han analizado durante la última semana las razones esgrimidas por la multinacional alemana y su conclusión es clara: "Hay cosas que no cuadran". Así lo asegura Carlos Dalmau, presidente sindical, quien no espera "grandes novedades" a lo largo de la jornada, por lo que el conflicto promete alargarse durante, al menos, las próximas semanas.

Tanto es así que los trabajadores llevan varios miércoles seguidos protestando a las puertas de la fábrica de Mann Hummel en Plaza y tienen previsto manifestarse el próximo 14 de febrero en la plaza España de Zaragoza. Según entienden, tras este ere se esconde una "deslocalización" por parte de la multinacional alemana a las plantas que tiene en Europa del Este. De hecho, expresan que el trabajo sigue acumulándose y que la empresa ha contratado a 60 trabajadores temporales recientemente para hacer frente a la producción.

Teka y los 99 despidos en toda España

El caso de Teka Industrial es más peculiar, especialmente porque la negociación no se ciñe únicamente a su fábrica aragonesa. En ese sentido, la dirección plantea 99 despidos en toda España, 26 de los cuales se producirían en Zaragoza. En uno de sus últimos encuentros, la dirección reconoció su intención de externalizar algunos servicios, mientras que la parte social también entiende el movimiento como una derivación de parte de la producción a China, a raíz de la integración de Teka en Midea.

Noticias relacionadas

Protesta de los empleados de Teka a las puertas de la fábrica en Zaragoza. / CCOO ARAGÓN

Asimismo, entre ambas partes existe todavía otro conflicto abierto y judicializado por los contratos relevo, que la pasada semana ya citó a sindicatos y empresa en los tribunales. En este caso, pese a que ha habido algunos avances, el comité insiste en que se rebaje el número de despidos y se firme un nuevo plan social. No en vano, cabe recordar que Teka emplea a 222 personas en Zaragoza.