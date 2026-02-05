La expresidenta de Vox en Teruel: "Alejandro Nolasco es un traidor de manual"

"Nolasco es un traidor de manual". Esta es una de las valoraciones que Soledad Feases, expresidenta de Vox en Teruel y candidata de la ultraderecha a las Cortes de Aragón en 2019, ha dirigido al actual líder del partido en la comunidad, Alejandro Nolasco, que este domingo aspirará a la Presidencia de la comunidad autónoma. Feases ha publicado una extensa carta en sus redes sociales en la que critica la evolución de Nolasco dentro de la política autonómica, vinculándolo con Kiko Méndez Monasterio (mano derecha de Santiago Abascal) y el Opus Dei.

Feases cita el "está usted siempre enfadado" que Jorge Azcón dedicó a Nolasco en un reciente debate electoral. "Señor Azcón, no sabe usted hasta qué punto ha dado en el clavo", inicia la exresponsable de Vox, que asegura que "lo que ve como un rasgo de carácter político" ella lo vivió como "una pesadilla personal".

"Todo empezó unos seis meses antes de aquellas generales de abril de 2019. Alejandro aterrizó en Teruel como el 'elegido', de la mano de Kiko Méndez Monasterio (mano derecha o izquierda de Abascal a la que algunos medios tildan de "oscuro")", inicia Feases, que asevera que el hoy candidato de la ultraderecha "no venía a trabajar desde abajo, venía con el control bajo el brazo". Según el propio Nolasco, en palabras recogidas por Feases en la carta, Méndez Monasterio era "su preceptor dentro de las redes del Opus Dei", vinculación que la expolítica relaciona con la familia paterna del candidato: "Aunque luego dijera que aquello no iba con él, ya saben lo que dicen: el ADN del Opus no se borra tan fácilmente, y menos cuando es el que te pone el sillón. No se puede negar que ese mismo ADN es el de Vox".

En aquel lejano 2019, Feases y Nolasco fueron rostros visibles de Vox en la provincia de Teruel. La primera fue candidata a las Cortes, a las que no llegó, y el segundo aspirante a la alcaldía de la capital turolense. Nolasco trabajaba entonces como abogado en Teruel: "Tenía el despacho en un pequeño local que su padre le alquiló para que ejerciera de abogado, pero clientes, creo que pocos".

Feases critica, incluso, los hábitos diarios del dirigente de Vox, porque era "una persona que, junto a su novia de entonces, prefería la cebada al café cuando habíamos quedado para desayunar". Para la expresidenta provincial, era "un problema y no una virtud" porque "empezar así a las nueve o diez de la mañana, sin nada sólido en el estómago, da que pensar". "Eso cuando era temprano; cuando teníamos trabajo y era imposible dar con él hasta pasadas las doce o más, la cosa empeoraba. Vamos, que la forma de trabajar no encajaba mucho con la mía, sobre todo porque a mí me gustan las personas serias y responsables", agrava Feases sobre las rutinas de un Nolasco que entonces aún no había cumplido la treintena.

"Un hombre amable con una agresividad que deja helada"

Feases continúa analizando su tiempo de trabajo con Nolasco. "Los despertares eran una mezcla explosiva", cuenta sobre su excompañero de trabajo, que asevera sobre el candidato de Vox que "el descanso se buscaba de forma artificial, mezclando hábitos que terminaban por dinamitar su carácter al día siguiente". "Esa mezcla no perdona el carácter de nadie", cuenta la candidata en 2019, que veía "un auténtico Doctor Jekyll" en "un hombre excesivamente amable que, al segundo, mostraba una agresividad que dejaba helada".

La presidenta de Vox en 2019 tampoco ve con buenos ojos cómo el joven político consiguió crecer en la organización del partido. "Nolasco es un traidor de manual", resume Feases, que considera que el aspirante a la Presidencia "dividió el partido y creo grupos paralelos para desbancar (a Feases) de la presidencia por pura maldad". "Lo hizo solo por el placer de machacar a quien no le diera la razón", concreta la exdirigente de la ultraderecha en la comunidad, que Nolasco y "su guardia pretoriana" le tacharon de "verdulera de puesto de mercado": "El ataque no era solo hacia mí, era hacia el resto de afiliados que ni le hacían sombra ni lo pretendían".

Feases reconoce que la actividad de Vox en la provincia de Teruel se aceleró en 2019, de cara a las elecciones generales de abril y las autonómicas y municipales de mayo. "Para él eran una panda de inútiles y nadie estaba a la altura; sin embargo, después sí supo aprovecharse de esas personas para poder formar equipo cuando yo me fui", denuncia Feases, que tacha a Nolasco de "hipócrita charlatán".

"Y yo ni luché; cuando me dijeron que lo tenía que aguantar les contesté: 'Lo aguantáis vosotros. Vosotros lo habéis traído, vosotros os lo quedáis'.", afirma Feases que dijo antes de salir de Vox, al sentir que "la gente así repugna". "Qué pocos quedan hoy de los que empezaron en Teruel; se ha deshecho de la mayoría, de esos a los que criticaba y que luego necesitó", lamenta la expresidenta de la formación en la provincia, que considera que tanto Nolasco "como su jefe (Abascal)" tratan a la gente como "clínex".

"Carece de preparación" para gobernar

"Ni Nolasco en Aragón, ni Abascal en España", considera Feases que puedan alcanzar la gobernabilidad. Del líder nacional cree que "no está a la altura ni está preparada" y del segundo, "por mucho currículum que luzca, carece de la preparación más básica: la voluntad de servicio".

Él solo sigue el dictado nacional que le llega de Madrid. Es un populista que dice lo que quieres oír, pero al que le importan un bledo la agricultura, las fuerzas de seguridad (eso lo puedo asegurar), las pensiones o la despoblación. La inmigración sí, porque es lo único que genera ruido y votos fáciles. Todo lo que genere controversia interesa", ataca Feases a Nolasco, del que dice que su papel en la comunidad autónoma "no es construir, sino poner impedimentos al PP". La expresidenta de la ultraderecha en la provincia cree que las relaciones de Vox con los populares se basan en "la venganza personal de Abascal", porque "solo busca revancha por no haber conseguido lo que quería" durante su etapa en el PP.

"Señor Azcón, tiene usted razón: Nolasco sabe poco de Aragón. Pero el drama es que le importa todavía menos", completa Feases, que advierte a los lectores de sus redes sociales de que el candidato de Vox "no dudará en tumbar lo que haga falta ni le va a dejar gobernar" al PP. De hecho, Feases junta en su análisis a Nolasco, a Abascal y a Pedro Sánchez, en los que ve parecidos en "la personalidad, la ambición, lo totalitarios que son y sus perfiles narcisistas y ególatras que carecen de la más mínima empatía".

Sobre su voto el próximo 8F, solo una cosa clara: "Yo no voy a decir a quién voy a votar, pero sí os diré a quién no voy a votar. Y a Vox, con este panorama de vividores y trileros, no le doy ni los buenos días".