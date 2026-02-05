Esta es la historia del Liceo Molière de Zaragoza, ahora en venta: de un chalé a las afueras a una escuela en el Actur

Era 1972 cuando el Liceo Francés Molière aterrizó en Aragón. Por primera vez, un colegio francés abría sus puertas en la comunidad y lo hacía, en concreto, en la calle Ram de Viu de Zaragoza, una zona del centro de la ciudad cercana al barrio universitario. Desde entonces han pasado más de 50 años en los que ha crecido el número de alumnos de esta escuela, ahora en venta y en búsqueda de un socio inversor para que la asociación sin ánimo de lucro que lo gestiona, la Misión Laica Francesa (MLF), pueda mantener los nueve liceos que gestiona en España.

El Liceo Molière comenzó a funcionar en Zaragoza gracias a la compañía petrolífera francesa Elf, que a finales de los 60 contaba con una sede en la ciudad. Según consta en la página web del colegio, un grupo de padres que formaban parte de la misma se unieron y pusieron en marcha una escuela para educar a los hijos de aquellos franceses expatriados. El objetivo era transmitir a los menores sus raíces culturales y su historia.

Pero poco a poco fue a más. En el otoño 1973 comenzó a funcionar como escuela en la calle Ram de Viu, entonces bajo el nombre de Asociación Franco-Española del Colegio Molière, según explica el colegio en el vídeo de su 50 aniversario. Entonces estudiaba en ella un "pequeño grupo de alumnos", cerca de una veintena, y contaba con unos docentes "entusiastas". El comedor dependía de un establecimiento ajeno que se encontraba en la plaza San Francisco y al que se desplazaban los estudiantes con los profesores a diario.

El número de alumnado continuó al alza a lo largo de las siguientes décadas y, para dar respuesta a las necesidades del momento, el centro tuvo que cambiar de ubicación, también con el fin de encontrar un espacio más aislado del ruido. Sus puertas se reabrieron en un chalé situado en la carretera de Logroño. El centro explica en su canal de YouTube que este traslado fue algo complicado, y por el camino se perdieron algunas matrículas de alumnos.

Las habitaciones del chalé pasaron a convertirse en aulas y, en torno a 1977, el colegio francés entró a formar parte de la Misión Laica Francesa (MLF). Pasó a llamarse College Molière. Entonces, la propia directora hacía la compra para los alumnos con su coche, ya que ningún servicio aceptaba desplazarse hasta la carretera de Logroño. Para el agua, acudían a un pueblo cercano.

El número de alumnos volvió a crecer y en 1986 ya eran 200, según revela el vídeo del 50 aniversario del Molière. En 1990 levantaron una nueva escuela en el Actur, un barrio zaragozano que entonces se estrenaba y en el que continúa ubicado el centro. También permanecen vinculados a la MLF, que ahora busca un socio inversor para poder mantener, además del de Zaragoza, los otros ocho colegios liceos que tiene en España (Palma, Gran Canaria, Murcia, Réus, Tenerife, Valladolid, Alicante y Villanueva de la Cañada). Esta asociación controla más de 100 instalaciones educativas en 38 países.

Ahora, el Liceo Francés Molière de Zaragoza, que adquirió este nombre en 1997, se sitúa en concreto en la calle Manuel Marraco Ramón 8. En su centro estudian alumnos que van desde Infantil (Maternelle) hasta Bachillerato (Terminalle). Por sus aulas han pasado en estos más de 50 años un total de 874 alumnos que han recibido -y reciben- educación trilingüe. El centro sigue los programas oficiales del Ministerio francés de Educación Nacional, y está reconocido por el Ministerio de Educación Español. Gracias a este reconocimiento oficial de las enseñanzas, los escolares pueden continuar con sus estudios en cualquier colegio, bien sea español, bien sea francés.

Según indican en la web, el francés es la lengua vehicular del centro, y el inglés se introduce a partir de los 2 años. Los profesores son nativos, y el coste de estudiar en el colegio oscila entre los 5.500 y los 6.700 euros anuales. A ello se puede añadir el servicio de comedor, que supone entre 1.100 y 1.300 euros al año, y el del transporte, por otros 1.200 euros anules.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, la intención de la MLF es que, a pesar del cambio de gestión, el Liceo Molière siga con un funcionamiento similar. Así, en una carta firmada por la dirección del colegio y la asociación de madres y padres, se indica que continuará el modelo pedagógico y el proyecto educativo, que se mantendrá la homologación francesa y la española y que continuará el personal que ahora mismo ejerce en el colegio francés de Zaragoza. Además, la misiva dice que la subida de cuotas será "contenida", en línea a lo producido en años previos.

La carta señala también que la previsión es contar con un inversor en primavera. Hasta entonces, la dirección del liceo y la asociación de madres y padres se van a mantener en contacto con las familias. En la web del Molière informan de que comparten los valores de la MLF de "laicidad, plurilingüismo, civismo y humanismo". "Nuestra pedagogía está centrada en el encuentro de culturas, la formación del pensamiento crítico, el respeto al otro y la apertura al mundo en su diversidad", afirman.