Listas de espera de Aragón: bajan en 59 pacientes en enero y 5.481 esperan una operación desde hace más de seis meses

Hay 5.481 pacientes en Aragón que están pendientes de una intervención quirúrgica desde hace más de seis meses. Son 59 menos que en diciembre del año pasado, una bajada que desde el Departamento de Sanidad de la DGA han puesto en valor el dato al tratarse de una tendencia distinta a la que suele darse en esta época del año, cuando es más habitual que las cifras vayan al alza por las vacaciones navideñas.

El descenso de enero reconduce las listas de espera quirúrgicas de Aragón a la tendencia a la baja que presentaron en el final de 2025, a excepción de diciembre. En octubre, el número de pacientes pendientes de una intervención desde hacía más de 180 días fue de 5.529, y en noviembre se redujo a 5.437. El repunte se dio en el último mes de 2025, cuando tras la huelga de médicos de los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre el dato ascendió a 5.540. Ahora son 59 menos, pero todavía hay 5.481 personas aragonesas a la espera de una operación desde hace más de 180 días.

Si se atiende a los datos de enero por especialidades, Traumatología continúa como la que registra un mayor número de pacientes a la espera de una intervención desde hace más de seis meses. Con todo, la cifra de este enero es inferior a la de diciembre de 2025, al pasar de los 1.768 de final del año pasado a los 1.738 de principios de este, según el registro de la página web de listas de espera de Aragón. Desde Sanidad indican que "esta reducción es una de las acciones que más impacto tiene en la lista de espera" al ser la especialidad que cuenta con más espera.

Además de en Traumatología, también han descendido las listas de espera en Cirugía General y Digestiva, en la que las cifras han bajado en 13 pacientes: frente a los 476 de diciembre, 463 en enero esperan a una operación desde hace más de seis meses. También se ha dado una bajada pronunciada en Otorrinolarringología, al pasar de 868 usuarios a 838. En este caso, desde Sanidad señalan que se han implementado medidas que han permitido reducir las cifras, tales como la ampliación de suelo quirúrgico. En Urología se ha pasado de 614 a 583 personas esperando una operación desde hace más de 180 días.

La tendencia ha sido la contraria en otras especialidades, en las que han repuntado las cifras respecto a diciembre. En el caso de Neurología, según consta en la página web oficial de listas de espera del Salud, han pasado de los 569 usuarios de diciembre a los 585 en enero, y lo mismo ha pasado en la de Oftalmología, que ha ascendido hasta los 563 usuarios en enero tras haber tenido en diciembre 540.

Por provincias, en Zaragoza hay 4.819 usuarios en las listas de espera quirúrgicas de más de 180 días, lo que supone un 87,9%. En Huesca son 220 pacientes (4%) y, en Teruel, 442 (8,1%). Es en esta última en la que pone el foco Teruel, ya que en diciembre del año pasado la cifra de usuarios era de 496, que son 53 más que este mes de enero. En el área provincial de la capital aragonesa también han descendido los datos y, en Huesca, ha aumentado en 28 pacientes.

Con los datos encima de la mesa, Sanidad remarca que es el mes de enero "que menos ha crecido la lista de espera" en Aragón desde 2016. De hecho, indican que ha disminuido un 27% respecto al primer mes de 2025. O, lo que es lo mismo, en 2.028 pacientes, cifras "muy superiores a los objetivos marcados en el propio plan de dinamización", indican.

Desde la consejería indican que la reducción es fruto del plan de dinamización de actividad quirúrgica emprendido por el Departamento de Sanidad en enero de 2025. Desde el Gobierno de Aragón también señalan como causa de la reducción al compromiso de los profesionales sanitarios y a las medidas que se han llevado a cabo para adaptarse a la alta presión asistencial de urgencias e ingresos hospitalarios, potenciando los procesos que son prioritarios y la cirugía sin ingreso.

Sanidad remarca que desde la puesta en marcha del plan de dinamización de actividad quirúrgica de enero de 2025, las listas de espera han bajado en 11 de los 13 meses. Subieron en agosto, debido al impacto de las vacaciones, y después de la huelga de médicos de diciembre y las navidades. Para reducir las listas de espera, Sanidad también ha puesto en marcha medidas como la derivación a hospitales privados para aliviar la saturación de los servicios públicos.