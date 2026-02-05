Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La lluvia se cuela en el instituto Ramón Pignatelli de Zaragoza: "Hay goteras por todas partes y cubos entre pupitres"

Un profesor denuncia que hay humedades en las paredes del centro y que "la zona de la cubierta está degradada". Desde Educación recuerdan que hay en marcha un plan de contingencia para abordar los problemas de infraestructuras que se den en los centros

Cubos de agua en el baño del IES Ramón Pignatelli de Zaragoza por las goteras.

Cubos de agua en el baño del IES Ramón Pignatelli de Zaragoza por las goteras.

Servicio Especial

Cristina García

Zaragoza

Llueve en Zaragoza y también dentro del instituto Ramón Pignatelli de la capital aragonesa. Un profesor ha explicado que las goteras se han convertido en las protagonistas de "múltiples" espacios del IES este jueves por la mañana, en el que el agua ha sido la protagonista desde primera hora. "Tenemos goteras por todas partes y cubos entre los pupitres para que recojan el agua que cae", ha indicado.

Según comenta este docente, cada vez que llueve de manera intensa en Zaragoza, el agua termina por colarse en el IES Ramón Pignatelli. Este jueves por la mañana lo ha hecho en "múltiples lugares", apunta, y cita entre ellos los laboratorios, la conserjería o las aulas. "Hay alumnos con cubos de agua encima de la mesa", afirma. Acompaña sus afirmaciones con vídeos que evidencian que también en los baños ha entrado la lluvia y han tenido que cubrirlos con baldes y cubetas, por lo que han quedado inhabilitados.

Goteras y humedades en el IES Ramón Pignatelli de Zaragoza.

Goteras y humedades en el IES Ramón Pignatelli de Zaragoza.

Goteras y humedades en el IES Ramón Pignatelli de Zaragoza. / Servicio Especial

Al problema de las goteras añade las humedades, que según explica "están en muchos sitios y acompañan" a estas. Se dan en las paredes y/o tejados, según expone y confirma el vídeo que muestra, un problema que explica que sufren ya desde hace tiempo. El profesor indica que se debe a que "las zonas de la cubierta están degradadas", lo que hace que se produzcan estas filtraciones de agua, y apunta también a "la antigüedad del edificio y la poca inversión de mantenimiento que hay".

Desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón explican que, en los últimos dos años, se han invertido 3,6 millones de euros en actuaciones de eficiencia energética, y que estas comprenden tanto reparaciones y sustituciones de cubiertas como reformas de salas de calderas y mejora o sustituciones de carpintería interior y exterior.

Además, apuntan que los problemas de infraestructuras vienen de tiempo atrás y recuerdan que están haciéndose cargo de ellos a través de un plan de contingencia y revisión de todos los colegios e institutos públicos aragoneses, haciendo un inventario de centros y delestado de sus instalaciones. Concretan que ya se han realizado 98 intervenciones que eran "necesarias y urgentes", relacionadas con cuestiones de instalaciones térmicas, eléctricas, de incendios, combustibles o ascensores, entre otras. Según indican, en total se ha invertido ya un millón de euros.

