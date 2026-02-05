Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La nieve obliga a cerrar el acceso a Panticosa y el túnel de Bielsa-Aragnouet por riesgo de aludes

La nieve acumulada, unida al viento, favorece la formación de acumulaciones inestables con capacidad para generar aludes grandes y peligrosos.

Carretera de acceso al Balneario de Panticosa en una imagen de archivo.

Carlota Gomar

Carlota Gomar

Zaragoza

La acumulación de nieve en el Pirineo, las continuas lluvias de los últimos días y las fuertes rachas de viento están incrementando el riesgo de aludes. Por ello, se ha decidido volver a cerrar el túnel de Bielsa-Aragnouet por riesgo de avalanchas tras los 30 centímetros de nieve caída y algunas inestabilidades en vertientes avalanchas.

No es el único acceso con restricciones. Según informan desde el Gobierno de Aragón, se ha acordado cerrar también los accesos a Llanos del Hospital (A-139) y Panticosa (A-2606) por riesgo de aludes. Mañana se trabajará para intentar abrir esta carretera de cara al fin de semana, aunque todo dependerá de la meteorología, según apuntan las mismas fuentes.

El Gobierno aragonés insisten en que se extreme la precaución ante los avisos de nivel amarillo por viento y nieve activados este jueves en distintos puntos de la comunidad, así como por el riesgo de aludes en el Pirineo oscense, que ha obligado a prever cortes y restricciones en varias carreteras de montaña. Cabe recordar que las montañas se han cobrado la vida de siete personas engullidas por la nieve.

La Dirección General de Carreteras trabaja con la previsión de realizar aludes controlados este viernes mediante helicóptero y la técnica ‘daisy bell’, con el objetivo de mejorar la seguridad y permitir la reapertura de la vía cuando las condiciones lo permitan.

Insisten desde el Ejecutivo que el manto nivoso en el Pirineo oscense presenta una situación muy compleja tras las nevadas acumuladas de las últimas semanas, con espesores muy superiores a lo habitual. Estas condiciones, unidas al viento, favorecen la formación de acumulaciones inestables con capacidad para generar aludes grandes y peligrosos.

Por todo ello, Protección Civil recomienda limitar la actividad a pistas abiertas y zonas llanas o forestadas, evitar laderas inclinadas y terrenos expuestos, consultar el estado de las carreteras antes de viajar y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

