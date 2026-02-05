Por qué no para de llover ni en Aragón ni en el resto de España: la explicación de una "rareza" que nos deja un tiempo más propio de Londres

Aragón no consigue despegarse de los chubasqueros y los paraguas una semana más. La borrasca Leonardo está dejando en la comunidad precipitaciones generalizadas que este pasado miércoles acumuló casi 20 litros por metro cuadrado en varios puntos del Pirineo, antesala de una nueva jornada, la de este jueves, que continúa pasada por agua. Nada que ver, eso sí, con puntos críticos del sur de España como Grazalema (Cádiz), donde en 24 horas acumulan más de 600 litros, o municipios de Málaga, donde una mujer permanece desaparecida tras ser arrastrada por el río Turvilla. En Andalucía ya son miles las personas desalojadas de sus casas por el temporal.

Que llevamos mucho tiempo recibiendo precipitaciones no es solo una impresión. España y la comunidad aragonesa llevan encadenando borrasca tras borrasca desde finales de diciembre de 2025. En aquella ocasión se trataba del sexto temporal de gran impacto de la temporada, que de facto se ha convertido en el pistoletazo de salida de un tren de borrascas que han ido sucediéndose sin descanso. La actual, Leonardo, es la sexta en apenas un mes, las mismas que se habían registrado en los tres meses anteriores.

¿Hasta qué punto es habitual o no? ¿Qué fenómeno explica el tiempo que estamos viviendo?

Tres responsables principales

Que invierno es una estación donde son habituales las borrascas está fuera de toda duda, ahora bien, la persistencia -e intensidad- no tanto. ¿Cómo se explica? Detrás de estos episodios hay, fundamentalmente, tres protagonistas principales.

El primer factor que interviene es el vórtice polar. Este vórtice es una corriente de aire muy frío situada sobre el Polo Norte en capas medias y bajas de la atmósfera y que funciona como un contenedor de frío, de manera que si se mantiene compacto contiene ese frío encerrado en el Ártico y evita, en gran medida, la entrada de borrascas -y lluvia- en España por el Atlántico.

No es la situación actual. El vórtice polar está experimentando ondulaciones, que no es algo anómalo, de manera que está empujando hacia latitudes más bajas a otra corriente clave que regula el tiempo en la Península Ibérica: la corriente en chorro -o jet stream-. Habitualmente, discurre sobre las islas Británicas, pero la presión ejercida por esas ondulaciones del vórtice polar está produciendo un efecto dominó, situándola sobre nuestro país. Un tercer factor sería la posición del anticiclón de las Azores, un portero clave que desvía o da paso -como está ocurriendo- a los temporales atlánticos.

La combinación de todo ello es el que estamos viviendo. Inestabilidad atmosférica y formación constante de borrascas, ya sean normales o de alto impacto, que traen lluvia, viento fuerte y nieve. En el caso de Aragón, el hecho de que los temporales suelan entrar por el Atlántico favorece que, cuando atraviesan la comunidad, suelen hacerlo más debilitados por lo que los acumulados de precipitación son sensiblemente inferiores a lo que se registra en áreas del oeste y sur peninsular.

"Es una rareza"

Lo que está sorprendiendo a los meteorólogos no es ya el fenómeno en sí, sino la persistencia. "Es una rareza. Estamos teniendo un tiempo propio de las islas Británicas, no de Aragón", explica a este diario Pablo Sola, meteorólogo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Aragón.

Lo habitual, explica, es que ese descenso de aire frío a latitudes medias -donde está España- permanezca durante una semana y no el mes largo que llevamos. Esa es la auténtica anomalía de lo vivido desde que arrancó 2026. Sola no aventura de momento ningún análisis más en profundidad. "Hay años donde el vórtice se ondula más y otros menos, de momento no es fácil determinar nada", explica al ser preguntado sobre una posible implicación del cambio climático.

De lo que no hay ninguna duda es que ha determinado de manera clave el mes hidrológico. "Enero ha sido muy húmedo, aunque no de récord", adelanta Sola, con especial intensidad en el norte de Aragón. "En el Pirineo se han dado precipitaciones abundantes, que junto a las temperaturas contenidas que se han dado, ha propiciando que haya habido nevadas elevadas. Eso sí es excepcional", puntualiza el meteorólogo. En los próximos días Aemet publicará el balance definitivo de enero.

Sobre cuándo concluirá estos episodios de lluvias constantes, Sola desliza una fecha aproximada, aunque con mucha prudencia: "Hay mucha incertidumbre en este tipo de fenómenos, más cuando ves la tendencia que llevamos, pero los modelos adelantan lluvias durante una semana o 10 días más".