Nolasco y su jefa de gabinete criticaron a Abascal por hacer salir a Vox del Gobierno de Aragón

Las relaciones verticales de Vox, desde la dirección nacional del partido hasta los líderes autonómicos, no son tan positivas como muestra la ultraderecha. Según ha desvelado el diario ABC este jueves, Alejandro Nolasco (líder del partido en Aragón y candidato a la Presidencia autonómica) y Ana Pilar González (jefa de gabinete de Nolasco en la DGA, ahora en el mismo cargo junto a la presidenta de las Cortes) criticaron a Santiago Abascal, presidente nacional del partido, por su decisión de abandonar los Gobiernos autonómicos en el verano de 2024, incluido el de Aragón en el que estaban gobernando junto al PP de Jorge Azcón. Una crítica dirigida a Abascal por "no entender" cómo se funciona en los distintos territorios y por achacar que "no tiene ni puta idea" de lo que pasa en Aragón.

La conversación a la que ha tenido acceso ABC y que ha difundido a través de sus redes sociales tiene como participantes a Ana Pilar González y a Alejandro Nolasco, pero también a otras personas sin identificar. En ella, según se escucha a los dirigentes de Vox que hoy siguen teniendo un papel fundamental en el partido en la comunidad, se muestra la discrepancia con la decisión nacional que se estaba cocinando en ese momento, la de abandonar los Gobiernos autonómicos. Fue en julio de 2024, apenas once meses después de entrar en el Gobierno de Aragón con dos consejerías (Despoblación y Agricultura), cuando la ultraderecha se fue de todos los Ejecutivos autonómicos que conformó con el Partido Popular. El razonamiento dado fue la acogida de menores migrantes en el reparto ordenado por el Gobierno de España.

"Menudo conocimiento de España tiene Abascal. No tiene ni puta idea, es un puto basto", se posiciona González en la conversación, en la que también está presente Juan Manuel Hernández, entonces director general de Despoblación y hoy asesor de la consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón, con el popular Javier Rincón al frente. "¡Qué decepción!", llega a decir la hoy jefa de gabinete de Marta Fernández, presidenta de las Cortes de Aragón, también de Vox.

El ataque de González al líder de su partido crece, ya que amenaza en esa conversación interna incluso con darse de baja del partido y dejar de votarlo a nivel nacional. "Yo les digo de verdad que si esto va así, yo no voy a votar a Abascal, es más, me desafilio", afirma la exjefa de gabinete de Nolasco, que muestra el dilema que tiene Vox dentro al presentarse a gobernar en las comunidades autónomas, siendo un partido que no cree en ellas: "Ahora somos autonomías. No decimos que no queremos ser autonomías".

"No doy ninguna importancia a los audios, son de hace un par de años y es llamativo", ha resumido Santiago Abascal, presidente de Vox, en su comparecencia ante los medios de comunicación de este jueves, desde Teruel. Abascal ha recordado que la decisión de salir de los Gobiernos autómicos "costó mucho" a algunas personas. Entre ellas, según se supo entonces, el aragonés Alejandro Nolasco, que ha acompañado a su presidente nacional, pero en su caso sin responder a preguntas, algo habitual en esta campaña.

Según Abascal, las miradas se deberían dirigir al PP que "promueve el transfuguismo", ya que algunos líderes autonómicos de Vox sí se mantuvieron como independientes en los Gobiernos populares. "No le doy ninguna importancia, son palabras más o menos duras, pero me las dicen hasta en mi familia", ha ironizado Abascal, que considera que tras esta información se encuentra "el nerviosismo brutal" del PP de cara a las elecciones de Aragón de este 8 de febrero.

Sobre los pactos que se pueden alcanzar a partir del próximo lunes, Vox tiene "la mano tendida" y aspira a "un cambio de rumbo político de verdad". "No queremos parches y no vamos a volver a los Gobiernos para no cambiar las cosas, porque si se vuelve será para un cambio radical", ha advertido el líder nacional de la ultraderecha.

"Nos hemos enterados de esos audios por la mañana, comprenderán que es un tema ajeno al trabajo municipal y no tenemos nada que decir", ha afirmado Julio Calvo, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, que ha ofrecido este jueves una rueda de prensa ante los medios de comunicación. Para Calvo, la publicación es "guerra sucia" y se ha preguntado sobre "a quién beneficia que se publiquen estos audios a tres días de unas elecciones". "En Zaragoza fuimos nosotros los que, al ver que en otros ayuntamientos se habían aceptado las peticiones de Vox, consultamos a la dirección del partido si veían correcto que nos negáramos al apoyo de los Presupuestos", ha considerado el líder de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, en un marco en el que la ultraderecha no ha apoyado las cuentas de Natalia Chueca para el próximo ejercicio.