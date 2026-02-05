El PP contrata para su final de campaña en Aragón al polémico grupo que cantó en una fiesta de Vox 'vamos a volver al 36'

Tanto PP como Vox han intentado marcar un perfil propio durante esta campaña sabedores de que beben del mismo nicho de votantes. Y quizá por eso los populares han decidido contratar para su acto de fin de campaña al polémico grupo Los Meconios, un dúo que se hizo conocido después de actuar en una fiesta de Vox en 2022 en el que cantaron "vamos a volver al 36", una canción cuya letra enseguida se hizo veral por el contenido de la misma: "¿Qué podría salir mal? La izquierda ya va a gobernar, la dictadura va a empezar".

Este grupo es así la baza del PP para tratar de animar a los suyos después de dos semanas de campaña, aunque quizá no les sirva para atraer a los votantes todavía indecisos que busquen moderación. Los Meconios son uno de los grupos 'de cabecera' de Isabel Díaz Ayuso y, entre las frases de la letra de esa canción que les hizo conocidos -y que interpretaron junto al influencer Infovlogger- se dice: "Si eres gay y quieres ir a ver el Orgullo LGTB, al COGAM debes enseñar el carnet de buen homosexual. Las feministas protestas por la violación grupal, hay diez más que investigar, me da igual son de Senegal".

Los intérpretes, Sergio C. Martínez y Mario Camps, valencianos ambos, siempre han justificado que sus canciones tienen su base en la parodia y la crítica social, pero desde que se viralizó su actuación en la fiesta de Vox, se han convertido en un referente en entornos derechistas y ultras.

Ahora, Azcón los ha elegido para cerrar una campaña en la que la clave será cuántos diputados más sacará Vox y si el PP podrá sumar con otro partido que no sea el de Abascal para formar Gobierno.

Noticias relacionadas

El acto de fin de campaña del PP se celebrará este viernes en la sala Multiusos. El acto comenzará con el concierto de Los Meconios y después intervendrán el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el presidente provincial de los populares, Ramón Celma.