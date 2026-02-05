El riesgo de pobreza baja en Aragón a su nivel más bajo desde 2017, pero sigue afectando a 187.000 personas

Unas 187.000 personas que viven en Aragón están en riesgo de pobreza. Suponen el 13,6% de la población total, un punto y medio menos que el año anterior (15,1%) y seis puntos por debajo de la media nacional (19,5%), según los datos de 2025 que recoge la Encuesta de Condiciones de Vida que publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística.

El informe aporta los resultados definitivos del año 2025 (con la renta de 2024) en materia de desigualdad, ingresos, pobreza y exclusión social en el conjunto de España y con datos de cada una de las comunidades autónomas del país.

También baja el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social, el denominado indicador AROPE que diseña la Comisión Europea, que se sitúa en el 19,1% (283.000 personas) en 2025, lo que supone un descenso de un punto y una décima en relación a 2024 (21%). Este indicador también es notablemente inferior a la media nacional (25,8%).

La encuesta también revela que un 6,5% de la población aragonesa (casi 90.000 personas) padece una carencia material y social severa, un porcentaje que ha bajado cerca de dos puntos porcentuales (-1,7%) respecto a 2024 (8,2%). Otro 4,9% sufrió una baja intensidad en cuanto al empleo, tasas también situadas por debajo de las medias nacionales del 8,1 % y 8 %, respectivamente.

Uno de cada cuatro no puede irse de vacaciones

La encuesta revela, asimismo, que un 24,6% de las familias aragonesas no pudieron permitirse irse de vacaciones al menos una semana; un 28,7 no tenían capacidad de hacer frente a gastos imprevistos; un 12,4 % acumularon retrasos en los pagos; y un 4,7 % tuvieron dificultades para llegar a final de mes.

En todas estas tasas, la comunidad aragonesa registró tasas por debajo de la media constatada a nivel nacional del 32,2% (no posibilidad de vacaciones), 36,4% (imprevistos), 13,3% (retrasos) y 8% (final de mes).

