El sarampión reaparece: ¿Cómo está la situación en Aragón?

Hacía una década que no se daba este escenario. La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció la semana pasada que retiraba a España el estatus de país libre de sarampión, que tenía desde 2016. El motivo, que los contagios han ido al alza en los últimos años. En concreto, según informa el último Boletín Epidemiológico de Aragón en base a los datos del Ministerio de Sanidad, en 2025 se registraron 108 casos en España, 6 de ellos en territorio aragonés. En 2024 fueron 277 y 7 respectivamente. Consciente de la situación, ese año Salud Pública emitió una instrucción con medidas de seguridad, como la vacunación a los nacidos antes de 1978, y recomendaciones ante posibles contagios, como el aislamiento. Son estas las que todavía se mantienen vigentes en la comunidad aragonesa, donde la incidencia es baja.

Según revelan los datos y afirman desde la consejería de Sanidad de la DGA, Aragón registra una cifra de contagios baja. Sin embargo, ante la situación a nivel nacional de subida de la incidencia y la retirada de la OMS del estatus de país libre de esta enfermedad, el Colegio de Enfermería de Zaragoza ha hecho este miércoles un llamamiento a la población para que cumpla con el calendario de vacunación y ha recordado las recomendaciones pautadas en 2024 para su prevención, que pasan por instar a la inoculación a los nacidos antes de 1978, cuando las dosis del sarampión no estaban incluidas en la cartilla de vacunación. También se apuesta por el aislamiento en caso de que haya un posible contagio.

La enfermera pediátrica del COEZ Natalia Fidalgo Pinilla, ha descrito la vacunación como "la herramienta más eficaz que existe para prevenir el sarampión, tanto a nivel individual como colectivo", y ha asegurado que es una inoculación segura, con una alta efectividad y que proporciona protección duradera tras su administración. De ahí la insistencia del colegio en que se cumpla con la doble dosis que hay pautada, ya que según explican fuentes del mismo, uno de los problemas está en que, mientras la primera cuenta con altos porcentajes de cobertura, la segunda cae en picado.

En concreto, detallan que la cobertura de la primera dosis contra el sarampión en la comunidad es del 92.6%, porcentaje que no alcanza el recomendado, que es el 95%, pero se acerca. Sin embargo, la segunda cae hasta el 84% en el territorio, y este es el punto en el que "Aragón debe hacer los deberes", señalan.

Es precisamente la bajada de las coberturas de vacunación en todo el mundo lo que ha llevado a que repunten los casos de sarampión, motivada esta por los movimientos antivacunas, por la desinformación y porque la pandemia obligó a que los países con recursos limitados centralizaran sus esfuerzos en aquella crisis sanitaria. Además, este se trata de uno de los patógenos con más capacidad de transmisión -es diez veces más contagioso que el covid-, no se necesita estar muy expuesto a una gran cantidad de virus para infectarse y se transmite por vía aérea.

El incremento de los casos en España se debe, además de a la bajada de las tasas de vacunación, a personas que se han contagiado en otros países y que propagan el virus en el país. Desde el Colegio de Enfermería de Zaragoza explican que, hasta ahora, la mayoría de los casos provenían de personas de países en los que la enfermedad es endémica (habitual, constante), como Rumanía o Marruecos. Pero la situación ha variado y ahora también se registran casos en nacidos en la comunidad.

Por estos motivos, Salud Pública recomienda que los menores que vayan a viajar a zonas endémicas con presencia del virus que, si no han recibido la vacunación completa o no han superado la enfermedad, que se administren las dosis que corresponden.

Con todo, desde el Colegio de Enfermería de Zaragoza indican que "no existe un riesgo real de que se desate una alerta epidemiológica relacionada con la enfermedad", e insisten en la vacunación ya que "el sarampión vuelve a transmitirse de forma endémica en España", algo que no sucedía desde 2016. "La vigilancia epidemiológica, la detección precoz de casos y el mantenimiento de altas coberturas de vacunación continúan siendo las principales medidas para prevenir los brotes y limitar la transmisión", subrayan desde el Salud.