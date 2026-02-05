Estas serán las afecciones al viajero en Aragón por la huelga de maquinistas que empieza el día 9: el ministerio decreta los servicios mínimos

La huelga de maquinistas convocada para el próximo día 9 de febrero, y que durará tres días consecutivos, tendrá importantes afecciones para el viajero de alta velocidad, casi un tercio de la plantilla podrá hacer paros y, con ellos, los convoyes que deberían conducir. La oferta se verá mermada en un contexto actual en el que la oferta diaria ya se ha visto reducida por los retrasos provocados por las limitaciones de velocidad y las cancelaciones a primera y última hora de cada jornada por el solapamiento con las labores de mantenimiento que realiza Adif.

Se complica la circulación todavía más pero en este caso es para visibilizar la protesta convocada por los sindicatos de maquinistas, que este jueves se han encontrado con los servicios mínimos que ha decretado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Así, ha fijado en el 73% los servicios mínimos de trenes de alta velocidad que tendrán que ser prestados durante la huelga que el sector llevará a cabo los días 9, 10 y 11 de febrero.

Según la resolución de la Secretaría de Estado de este Departamento, consultada por Europa Press, en los trenes de Mercancías los servicios mínimos serán del 21%, mientras que en Media Distancia serán del 65%. En cuanto a los trenes de Cercanías, se establecen servicios mínimos en función de diferentes franjas horarias, siendo del 75% en horario punta y del 50% el resto del día.

Estos límites se refieren a todo el ámbito nacional, salvo para Cataluña y País Vasco, que las determinan sus respectivos gobiernos. En el caso de Cataluña, serán del 66% en trenes de cercanías y regionales en hora punta y del 33% en hora valle. En País Vasco aún no se han decretado.

Servicios "máximos" y "abusivos"

La decisión del ministerio no ha gustado a los sindicatos convocantes y, desde el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) los han criticado abiertamente al considerar que "más que servicios mínimos, parecen de máximos". Especialmente los decretados para la alta velocidad, un 73% que califican el porcentaje de "abusivo".

La resolución explica que estos servicios mínimos responden a siete convocatorias de huelga, entre ellas la del Comité General de Empresa de Grupo Renfe y la de Semaf, también en la misma empresa pública. También ha convocado huelga los sindicatos CCOO, UGT, SFF-CGT, Sindicato Ferroviario Intersindical (SF-I) y Alferro, todos ellos en Renfe, aunque las organizaciones sindicales han manifestado que también afectará al resto de compañías.