La soja gana terreno en Aragón gracias a un acuerdo comercial con una empresa catalana

La soja gana peso en Aragón y obtiene este año uno de sus mejores datos con 724 hectáreas, 50 más que en el último año, un incremento que se interpreta como una señal clara de pujanza de esta leguminosa. El aumento de superficie llega acompañado por un cambio clave, una nueva vía comercial que puede dar estabilidad y tracción al cultivo.

“Estamos hablando de uno de los mejores datos que demuestra el crecimiento exponencial y continuo que tiene esta leguminosa en nuestra tierra”, ha señalado Miguel Gutiérrez, jefe de Cultivos Herbáceos del CTA (Centro de Transferencia Agroalimentaria), durante la presentación del ‘Dosier de Cultivos de Verano 2025: soja, maíz, girasol y arroz’.

Según Gutiérrez, esta evolución está vinculada a los trabajos realizados en Red Arax, una red de ensayos y estudios agronómicos que cumple seis años y que busca ofrecer información práctica al productor. “Y eso se ha conseguido gracias a los trabajos, ensayos y estudios agronómicos que desde hace seis años realizamos en Red Arax”, ha añadido.

Más mercado para crecer

Hasta ahora, la producción aragonesa estaba más encorsetada. “La producción estaba más limitada porque todo se dedicaba a la elaboración de bebidas vegetales y crecer era complicado”, ha explicado Jesús Abadías, responsable de Innovación de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón.

En este contexto, Abadías ha anunciado que próximamente se firmará un acuerdo de colaboración entre Cooperativas Agroalimentarias de Aragón y Elian Barcelona, empresa que en 2026 ampliará su planta de proteína vegetal en el Puerto de Barcelona. “Esto va a suponer un aumento de la contratación de superficie y vamos a trabajar para alcanzar la cifra de 2.000 hectáreas en Aragón”, ha indicado.

Como parte del impulso, Cooperativas prevé activar a principios de marzo un ciclo de charlas formativas sobre el cultivo de la soja, de la mano de cooperativas aragonesas interesadas en iniciarse en esta leguminosa.

Resultados agronómicos

El dossier presentado se apoya en el trabajo de campo de Red Arax, que combina análisis de variedades, fechas de siembra y estrategias de cultivo. “En Red Arax ofrecemos al agricultor herramientas agronómicas y de mercado para que sean ellos quienes tomen las decisiones”, ha defendido Gutiérrez, subrayando el valor del informe de fin de campaña: “Es un informe que hacemos a final de campaña con los datos obtenidos en cosecha y con el análisis de cada una de las plataformas que forman la red”.

Por su parte, Luis Gazol, responsable técnico de Red Arax, ha puesto el foco en los datos de producción obtenidos esta campaña. “Este año hemos estudiado material vegetal que en primera siembra tiene producciones que pueden superar los 5.000 kilos por hectárea”, ha destacado.

Además, los ensayos también apuntan posibilidades para rotaciones y calendarios más ajustados. “En ciclos más cortos y detrás de cultivo de cebada la siembra se puede adelantar y cosechar a principios de noviembre”, con producciones “que han superado los 3.000 kilos por hectárea, llegando incluso a 3.500”.

El maíz firma uno de sus mejores años

El otro gran protagonista del dossier es el maíz, que también mejora su superficie en Aragón. En la campaña 2025 alcanza 95.695 hectáreas, un dato que el CTA sitúa entre los más altos del periodo 2011–2025. “Estamos ante uno de los mejores datos de la serie histórica 2011–2025”, ha remarcado Gutiérrez, aunque ha recordado que la sequía ha condicionado el cultivo en varios ejercicios recientes.

Según Gazol, el aumento respecto a 2024 se explica sobre todo por el crecimiento en Huesca y Zaragoza, principalmente como cultivo de primera cosecha, y por el fuerte avance en Teruel, donde la superficie pasa de 720 a 1.543 hectáreas.

En paralelo, se mantiene estable el maíz destinado a consumo humano, que representa el 20% de la superficie total. Actualmente operan en Aragón dos compañías en estas variedades: Quality Corn Grain SA, con 9.000 hectáreas, y Tereos Starch & Sweeteners Iberia, con 10.000 hectáreas.