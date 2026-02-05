Estos son los partidos muy minoritarios que se presentan en Aragón: «Tiene sentido insistir»

Con la paciencia del santo Job y unos ideales a prueba de encuestas media docena de formaciones con escasas posibilidades de obtener un escaño en las Cortes de Aragón ha presentado esta convocatoria electora sus listas en las diferentes provincias. Cada una de las formaciones tiene su propia idiosincrasia y algunas de ellas están al límite de conseguir su objetivo. Todos ellos valoran mucho la independencia.

De todas las propuestas alternativas, que van desde Entre todos Bajo Cinca hasta el Partido Comunista de los Trabajadores de España la que tiene más posibilidades de rascar un escaño, si se atienden a los resultados de convocatorias electorales precedentes es el PACMA. Con gran experiencia y una sólida estructura estatal, para el próximo 8 de febrero han recurrido a la candidata Rocío Castillo. «Para nosotros ser un partido sin representación no es una desventaja», afirma.

Los animalistas se han dejado ver en diferentes zonas de la capital aragonesa y en mesas de Huesca, como este mismo fin de semana. «Estar cerca de la calle es importante, escuchando atentamente todas las sensibilidades», considera esta joven que desde los 18 años ha votado al PACMA y que decidió integrarse en sus filas el pasado mes de mayo.

Con 3.343 votos obtenidos, el partido destaca que su perfil de votantes es «más diverso» que en otras formaciones por coincidir su programa en defensa del medio ambiente con amplios sectores de la población. «Sabemos que es un tema central en estas elecciones, pero nuestra posición de defensa siempre ha sido firme», destaca la candidata que está empleada en el sector del trabajo social.

De cara a las próximas elecciones, Castillo aspira a lograr representación en las Cortes de Aragón para «mejorar la precaria situación de los animales en la comunidad y proteger el entorno natural frente a su degradación».

Entre sus prioridades políticas, la candidata señala la aplicación efectiva de la ley de bienestar animal y la mejor de la normativa aragonesa en esta materia. Sin embargo, defienden que no son un partido instrumental. También quieren poner el foco en la prevención de la destrucción medioambiental, la mejora de las condiciones sanitarias, así como facilitar el acceso a la vivienda en compra y alquiler, garantizando que la tenencia de animales no sea motivo de exclusión.

Acto de campaña de Escaños en Blanco. / El Periódico de Aragón

Con más experiencia en la batalla por las urnas se presenta de nuevo a las Cortes de Aragón la cabeza visible en la comunidad de Escaños en Blanco (EB), Teresa Lou. «Tiene sentido insistir porque no somos un partido al uso, estamos haciendo un servicio público», destaca.

La candidata por la provincia de Huesca a las Cortes de Aragón lleva más de diez años vinculada a las siglas. Ejerce como médica de familia y se define como una mujer «comprometida con la igualdad del voto tanto como con su vocación profesional», por lo que siguiendo las premisas básicas de la formación seguirá ejerciendo su labor sanitaria si resulta elegida para dejar un escaño vacío. «Existe mucha gente que apuesta por la abstención que también tiene derecho a participar de la vida políticas», incide.

El también candidato de EB, Luis Peralta, defiende sus oportunidades explicando que no ofrecen una ideología «al ser un instrumento» para el descontento. En los pasados comicios recibieron casi 3.000 votos y destacan que en algunas candidaturas municipales han cumplido con su promesa de dejar el escaño vacío a pesar de haber logrado concejalías.

Peralta destaca que se sumó al proyecto, a pesar de no superar en ninguna convocatoria los umbrales de representación, con el «convencimiento muy personal» de que el sistema nunca ofrece capacidad de decisión real a los ciudadanos. «Un escaño vacío es una buena forma de visualizar que la política en los términos actuales no te representa», explica Lou.

Estos días de actos por las calles de Aragón lamentan que se han encontrado «altos niveles de intolerancia» por culpa de una polarización «que considera ataques todas las propuestas diferentes». De este modo, en un contexto de «populismos absurdos» confían en visibilizar su protesta en las Cortes.

Pegada de carteles de PACMA. / El Periódico de Aragón

Con una campaña en los barrios, los bares y de encuentros personales ha entrado en la campaña el partido Por un Mundo Más Justo (M+J). La candidata Vanessa Rodríguez detalla su propuesta política, alternativa y de corte universal, con paciencia y convencimiento. Su lema es Cuidar para cambiar Aragón y en su programa piden poner «la dignidad humana en el centro de la política pública, desde las grandes ciudades hasta las comarcas más despobladas».

Rodríguez, que es consciente de los resultados que pueden obtener, defiende su militancia en la necesidad de trabajar por un Aragón «libre de discriminación, con democracia participativa y transparencia real». Consciente de la existencia del voto útil de movimientos populistas que logran hacer mucho ruido en las redes sociales contrapone su experiencia en el mundo del activismo y el convencimiento por sus ideales.

«Nuestro objetivo es garantizar unos servicios públicos universales, cercanos y de calidad que aseguren la igualdad de oportunidades, viva donde viva la ciudadanía aragonesa», detalla reconociendo la dificultad de darse a conocer frente a rivales que juegan «en otras ligas». Por ahora la campaña es tiempo personal invertido en reuniones y reparto de folletos. «Tienes que renunciar a tu vida social», considera.

Los partidos minoritarios suelen tener todos estructura española, algo que no sucede con Coalición Aragonesa, un partido que reúne sensibilidades alrededor de las siglas de la Federación Independiente de Aragón, la FIA, con Amadeo Escolán al frente, elección tras elección.

Con el convencimiento de que están «preparados para gobernar» afirman que su programa es el único realmente aragonesista en la comunidad. «El dinero que se va a dedicar a estas elecciones tendrían que haberse dedicado a reducir las listas de espera», denuncia. Además, lamentan que los medios de comunicación «silencian» opciones alternativas como la que ellos representan, algo que no les permite llegar a toda la ciudadanía. «Nosotros no vamos a entrar en descalificaciones, por eso hemos presentado un programa basado en el sentido común centrado en hacer viviendas y en crear una administración pública mucho más eficiente», destaca. Ahora solo les queda esperar a que abran las urnas. Quizá un año cambien la suerte.