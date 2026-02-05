La USJ y la Fundación Edelvives reconocen la "excelencia" y la trayectoria científica de sus investigadores

La Universidad San Jorge (USJ) y la Fundación Edelvives han entregado este jueves sus cuartos Premios de Investigación, unos galardones que pretenden incentivar y reconocer la excelencia y la trayectoria profesional de aquellos investigadores que han realizado aportaciones relevantes al avance del conocimiento en sus respectivas áreas e influyen de manera notable en el reconocimiento exterior de esta universidad.

El Premio a la Trayectoria Científica ha sido para la docente e investigadora Beatriz Giner, cuya línea de investigación está centrada en el área de la toxicidad, llevando a cabo proyectos con un enfoque químico al servicio de la salud de las personas y la protección del medio ambiente, ha informado la USJ. Entre sus logros destacan el reconocimiento como profesora catedrática por parte de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA) y, además, es la investigadora principal de un proyecto Horizonte Europa que cuenta con 14 millones de euros, una de las convocatorias científicas europeas más prestigiosas y el primero que consigue la Universidad San Jorge.

Por su parte, Luis Enrique Roche ha recibido el Premio al Joven Investigador. Su proyecto integra investigación básica y aplicada con tres vías principales: la validación de técnicas y tecnologías de análisis de movimiento en diferentes entornos, el estudio de las variables que influyen en la locomoción, y la creación de bases de datos de referencia del movimiento humano en diferentes poblaciones y condiciones.

El Premio de la categoría 'Proyecto Innovador' ha sido para 'MINNAGAN: Fortaleciendo capacidades y competencias de los actores locales para el desarrollo sostenible de medicamentos tradicionales en Benin', de Víctor López, que busca fortalecer las estructuras de formación, cooperación e investigación que permitan el desarrollo de medicinas tradicionales de forma integrada y sostenible en este país africano. Esta investigación, de tres años de duración, se encuentra alineada con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) desarrollados por Naciones Unidas para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todas las personas y sociedades.

A su vez, en la categoría 'Monográfico de Investigación', ha resultado premiado el proyecto 'Educación humanista y conectada. Aprender y enseñar en la era de la inteligencia artificial', de Víctor Manuel Pérez, que, desde una perspectiva "humanista, crítica y esperanzadora", explora las intersecciones entre la inteligencia artificial, la educación y las humanidades digitales como un espacio para la reflexión. Además, aporta claves para comprender los desafíos y las oportunidades de la digitalización del conocimiento, y propone criterios para integrar la IA en la práctica docente sin perder de vista lo esencial: una educación que cultive el pensamiento crítico, la ética y la responsabilidad en medio de la incertidumbre digital.

A lo largo del evento, han intervenido el vicerrector de Investigación y Profesorado de la Universidad San Jorge, Jesús Carro, y la directora de la Fundación Edelvives, María Campos. Carro ha destacado que la investigación es una "pieza clave" de la USJ, que cuenta actualmente con más de 340 investigadores, y ha señalado la importancia del trabajo en equipo, la pasión por el conocimiento y la búsqueda de la verdad para impulsar nuevos e innovadores proyectos. Asimismo, Campos se ha dirigido a los investigadores para agradecerles su trabajo ya que, según ha señalado: "Vosotros contribuís a crear una sociedad mejor, sois ejemplo de responsabilidad ética e inspiráis a las futuras generaciones".