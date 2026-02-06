Abascal cierra la campaña de Vox del 8F en un mitin sin banderas aragonesas y con insultos a Sánchez y al PP de Azcón

Era el cierre de campaña para las elecciones autonómicas de Aragón del próximo 8 de febrero, pero fue un mitin para las generales. Sin una sola bandera aragonesa en el público y con dos intervenciones de Alejandro Nolasco, candidato a la Presidencia, y Santiago Morón, líder en la provincia de Zaragoza, que sumaron apenas 10 minutos, Santiago Abascal se dio un último paseo por Aragón en Zaragoza, frente a la Seo.

Con un discurso en el que no solo reivindicó los insultos a Pedro Sánchez, sino que se sumó a ellos desde la tribuna -"la madre no tiene la culpa, el lema debería ser que es un chulo de putas"-, Abascal también se permitió dedicar otro insulto al PP de Aragón, tras las acusaciones de los populares de la existencia de una pinza Vox-PSOE, que "nadie se cree": "Payasos, que son unos payasos".

Más allá de este clima, el líder de la extrema derecha insistió en que los problemas de los aragoneses son "idénticos, sin ninguna diferencia" a los del resto de españoles, como aseguró haber constatado tras dos semanas de peregrinaje por la comunidad. "Me pueden convalidar el título de guía turístico", ironizó al respecto.

Su mensaje iba en varias direcciones, desde los jóvenes que "aún no pueden votar" hasta los pensionistas, con especial detenimiento en los indecisos, sabedor de que en la comunidad un puñado de votos puede decidir los escaños en provincias como la de Teruel. También hubo un leve tránsito por el trasvase del Ebro, que volvió a defender, aunque esta vez con una ligera referencia a la necesidad de ejecutar una "interconexión de cuencas". "O está con eso o está con el egoísmo separatista", interpeló directamente a Feijóo.

WhatsApp Image 2026-02-06 at 18.24.56 (1).jpeg / LAURA TRIVES

Asimismo, acusó a Azcón de tener "guardiolitis", en referencia a la presidenta extremeña, a quien incluso recriminó que agradeciese en X el interés de Pedro Sánchez por los efectos de la borrasca en Extremadura. Y anticipó que "no vamos a regalar los votos". Su secretario general, el catalán Ignacio Garriga, también reivindicó que, a partir del lunes, negociarán diciendo "lo mismo que hemos dicho siempre", tras pedir el apoyo para que Nolasco llegue a la "Junta de Aragón (sic)". "No formaremos parte de ningún Gobierno que no signifique un cambio de políticas", remató Abascal.

Nolasco y las loas a Abascal

Nolasco, por su parte, prosiguió con su lema de campaña, llamando, al igual que Abascal, "mafia" al PSOE y "estafa" al PP. "Como dice Santiago (Abascal), no nos votéis a medias", reclamó a los presentes, parafraseando al líder de su partido, solo un día después de que se conociesen su desacuerdo y el de su equipo con la orden de Abascal de abandonar los Gobiernos autonómicos. Una salida que, por cierto, Garriga insistió que fue una "expulsión" propiciada por el PP de Feijóo.

El candidato turolense también lanzó loas a Abascal por ser "valiente" desde hace años, apelando a una foto viral en la que se ve al vasco sobre una caja con un megáfono cuando el partido empezaba. A partir del lunes llegará el momento de hablar de pactos, en una negociación que han reconocido que abordarán pero que, al igual que está pasando en Extremadura (cuestión que ha llegado tanto a la campaña como al mitin de este viernes), estará muy influenciada por el ciclo electoral que está a punto de comenzar en Castilla y León, primero, y Andalucía después.