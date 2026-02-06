Alberto Izquierdo apela al "voto moderado" del PAR para frenar a Vox

El candidato del Partido Aragonés (PAR) a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Alberto Izquierdo, ha defendido al PAR como una herramienta clave para la defensa de la provincia de Teruel más allá de la jornada electoral y ha apelado a un voto centrado en los intereses de Aragón.

Lo ha hecho durante el acto de cierre de campaña celebrado este viernes en el hall de la sede de la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón en la capital turolense, donde ha subrayado la ausencia de dirigentes nacionales en la provincia en el último día de la campaña electoral.

En este sentido, Alberto Izquierdo ha afirmado que, una vez concluya la jornada electoral, solo su formación permanecerá en el territorio para continuar con el trabajo institucional y político.

El candidato ha señalado que, frente a la presencia puntual de líderes estatales durante la campaña, el PAR seguirá en Teruel cuando finalice el recuento y se apaguen los focos; y ha asegurado que su partido mantendrá la dedicación a la provincia con convicción, aun en un contexto que ha anticipado complejo y exigente.

No obstante, el líder de la formación aragonesista ha reconocido que la legislatura que resultará de los resultados que arrojen las urnas el próximo domingo no resultará sencilla, y ha apuntado que será necesario redoblar esfuerzos.

Durante su última intervención frente a los medios de comunicación antes de la jornada de reflexión, Izquierdo ha pedido a los ciudadanos que decidan con detenimiento su voto, y ha recalcado que en estos comicios no se decide la continuidad de dirigentes nacionales, sino la elección del presidente del Gobierno de Aragón.

Por ello, ha defendido que las decisiones que afectan a la comunidad deben adoptarse desde el propio territorio y ha reiterado su propuesta de que Aragón se gobierne desde Aragón.

Izquierdo ha manifestado que su formación aspira a que la comunidad avance hacia un escenario de “acuerdo, pacto y entendimiento” entre distintas fuerzas políticas, y ha explicado que ese mensaje marcará también la noche electoral, en la que estará acompañado por alcaldes y concejales del partido.

Finalmente, ha indicado que el PAR solicitará el apoyo de los turolenses hasta el cierre oficial de la campaña y ha expresado su confianza en que el respaldo en las urnas supere las expectativas que auguran determinados análisis previos.