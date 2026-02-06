Avanzan las obras en los colegios: el CPI Zaragoza Sur estrena su aulario de ESO y el Valdespartera III abre un espacio deportivo

Avances en los colegios de la zona sur de la capital aragonesa. El CPI Zaragoza Sur de la ciudad ya tiene en el centro las doce aulas de Secundaria y los alumnos están haciendo uso de ellas. Según han informado fuentes del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, después de que en septiembre se ocuparan parcialmente las cuatro primeras clases, este viernes han llegado las ocho restantes. En total, la inversión ha sido de 6,6 millones de euros.

Hasta la llegada de las nuevas aulas, los alumnos del Zaragoza Sur recibían docencia en clases prefabricadas, ya que no estaba construida la infraestructura de Secundaria para este centro. Con la puesta en marcha de las doce aulas concluye un proceso que ha sido tedioso para las familias, que llegaron a salir a la calle para denunciar retrasos en las obras de la ESO y clamar por "un instituto ya". La empresa constructora ha sido Mariano López Navarro.

También se han producido avances en el colegio Valdespartera III, que ya ha puesto en marcha la nueva solera deportiva. Esta, también llevada a cabo por la empresa Mariano López Navarro, se ha construido para ganar un espacio para hacer deporte y una zona de patio de cara a las obras que se van a desarrollar en el centro de construcción de un nuevo aulario de Secundaria y un gimnasio abierto.

Las familias del CPI Valdespartera III también protestaron hace una semana, y como habían hecho en ocasiones previas, por este motivo. En la última ocasión fue, en concreto, porque no contaban con la licencia de obras para que comenzaran estas actuaciones de ampliación del centro, que según comunicaron deberían haber empezado en enero.

Desde Educación explicaron que el plazo era el primer trimestre del año. Además, según informan desde la consejería, la contratista ya ha instalado las casetas de obras en el centro para comenzar con los trabajos del CPI Valdespartera III. En total se van a invertir más de 6 millones de euros para que el CPI Valdespartera III pase de ser un centro con 12 unidades de Infantil y 24 de Primaria a uno con 9 de Infantil, 18 de Primaria y 16 de Secundaria, para responder a "las necesidades de escolarización en el barrio".