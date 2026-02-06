Qué es BYN, la multinacional que aterriza Aragón al calor de la gigafactoría con la tecnología más "avanzada" de China

La multinacional china BYN ultima en estas semanas su desembarco en Figueruelas. Lo hará con una inversión de 40 millones de euros en un enclave situado junto a la gigafactoría que Stellantis y CATL ya están construyendo, en dos proyectos que van de la mano y que no se entienden el uno sin el otro. Fundada en 2011 en la ciudad de Bianzhou (curiosamente, el mismo año que se constituyó CATL), esta empresa tiene varias filiales relacionadas con el sector tecnológico, aunque la que desembarca en Aragón es BYN Regreen, especializada en el reciclaje de la NMP, un disolvente clave para el funcionamiento de las baterías para los coches eléctricos que se producirán desde la localidad zaragozana.

Este componente líquido es clave en el proceso de fabricación de las baterías de litio, con una tecnología puntera e inexistente en España que requerirá de procesos de formación para el centenar de trabajadores que BYN prevé contratar para su fábrica. Se trata de una actividad "avanzada" y "líder" en China que ahora se exportará al país a través de Zaragoza y que estará directamente relacionada con la gigafactoría. En su planta, no fabricarán los componentes, sino que permitirán reutilizar los ya usados previamente, aprovechando hasta el 99% de sus capacidades.

El Periódico de Aragón

De esta forma, a través de un sistema "cerrado", impedirán que la NMP tenga contacto con la atmósfera, con una serie de controles medioambientales que velarán por el éxito del proceso productivo y una monitorización de la calidad del aire "en tiempo real". Pero esta no es la única rama en la que BYN está especializada. En sus portales, la multinacional china presume de tener "varios laboratorios ultrapuros" que cumplen los estándares internacionales y que gestiona su propio instituto tecnológico.

Su lema es "pureza, calidad y veracidad" y aseguran proveer a sus clientes, como CATL, una producción "eficiente" y una gestión "flexible". En Figueruelas, la cercanía entre ambas factorías ayudaría a cumplir con esto último. Asimismo, BYN incluye entre sus valores una "estrecha colaboración con la comunidad local". Mientras, la NMP tiene otras aplicaciones, desde las farmacéuticas hasta la producción de pinturas y revestimientos.