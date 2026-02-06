Los centros de datos de Box2Bit en Épila estarán operativos a finales de 2029 y crearán 63 empleos directos

Épila ha sido la última localización en la que el Gobierno de Aragón ha confirmado la llegada de varios centros de datos. En este caso, el promotor es Box2Bit, cuya matriz es Quantum Global Assets, y con el mismo accionista mayoritario que la compañía de renovables Capital Energy, el empresario Jesús Martín Buezas. Esta inversión es similar a la proyectada en Cariñena, aunque en ese caso la iniciativa, que lleva aparejada una inversión de 3.400 millones de euros y también fue declarada de interés autonómico, está en barbecho e incluso ha renunciado a la opción de compra sobre los suelos donde iba a levantarlo. En Épila, en cambio, se acaban de dar a conocer parte de la letra pequeña del proyecto, con una inversión de 3.900 millones de euros y que ya tiene fecha estimada para comenzar sus operaciones: finales de 2029.

Ese es el período fijado para el fin de la puesta a punto de la primera fase, que comprenderá la urbanización de la parcela y la construcción de dos centros de datos (además de un edificio auxiliar de control de accesos) que sumarán más de 66.000 metros cuadrados de superficie construida. Esta primera fase, la que está asegurada, tiene una inversión comprometida de 1.125 millones de euros y su desarrollo irá de la mano de la creación de 550 puestos de trabajo directos y unos 1.000 indirectos.

Con todo, cuando estos dos centros de datos estén ya en marcha, la cifra de empleos directos estable se quedará en 63 (un dato que no acostumbran a dar los promotores de este tipo de proyectos), a los que hay que sumar 200 indirectos. Aunque, eso sí, desde Box2Bit aseguran que, con las dos fases de ampliación posteriores, que sumarán otros 2.775 millones de euros, el número de trabajadores crecerá de forma "proporcional".

Dos trabajadores en el interior de un centro de datos / El Periódico

Pero, para llegar a ese punto, será clave cumplir con otros hitos que son obligatorios para estos campus, especialmente el acceso a la energía. En ese sentido, la promotora tiene asegurada ya desde Red Eléctrica una potencia de 150 megavatios (MW) y, para ejecutar las dos siguientes etapas del proyecto, deberá lograr un enchufe a 370 MW extra. Así, si cumple con todos los requisitos (todavía deben convocarse los concursos de acceso y acompañarlos de nuevas infraestructuras), la granja tecnológica de Épila alcanzaría los 520 MW.

Entre ambas ampliaciones se añadirían otros cinco data centers y otro inmueble de control de accesos. Mientras, la urbanización constará de dos nuevas conexiones con la autovía A-2, una en la rotonda que conecta con la A-1101 y otra con la vía de servicio del punto kilométrico 285. En total serían, pues, hasta siete complejos en una superficie construida de 227.300 metros cuadrados y en una comarca donde Blackstone ya está impulsando su propio campus, en Calatorao.

Agua, luz e impuestos

Esto lleva irremediablemente a la recurrente pregunta del consumo de recursos que van a realizar. Si bien en la declaración de interés autonómico Box2Bit no baja tanto al detalle, sí explican que, en el caso del agua, usarán un circuito cerrado (algo que se está extendiendo en casi todos los proyectos similares que se han ido anunciando), lo que permite un consumo hídrico menor, similar al de una industria logística al uso.

Otra cosa es la luz, ya que estos centros de datos suelen estar operativos las 24 horas del día y los 365 días del año. Esta cuestión va directamente relacionada con la potencia. Por ejemplo, Microsoft tiene concedidos 150 MW para sus tres campus, capacidad que quiere multiplicar hasta los 900 en próximos desarrollos, lo que se traduciría en una demanda anual superior a la de todo Aragón. Box2Bit parte de la misma base, 150 MW, pero su objetivo es quedarse en 520 MW, por lo que, si bien el consumo energético seguiría siendo importante, no alcanzaría las cotas de gigantes como Microsoft o Amazon Web Services.

En cuanto a los simpuestos, las estimaciones de los promotores pasan por contribuir con algo menos de dos millones de euros anuales para, en este caso, el Ayuntamiento de Épila. Una contribución fiscal que se dividiría en 970.000 euros por año en concepto de IBI y 760.000 euros por el IAE.