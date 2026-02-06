La CHE mantiene la vigilancia hidrológica en la cuenca del río Jalón: aviso amarillo y crecida en Calatayud

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) mantiene la vigilancia hidrológica en la cuenca del río Jalón en el entorno de Calatayud, donde el nivel del cauce se encuentra en aviso amarillo por incremento de caudal, aunque en disminución, y está previsto que, a lo largo de la tarde, la estación quede en situación normal.

En Chodes (Zaragoza), el nivel del río Jalón en esta estación ha superado el aviso amarillo por incremento de caudal. Está previsto que, a lo largo de la segunda mitad de la tarde o final de la jornada de este viernes, 6 de febrero, se alcance el valor máximo de caudal en el Jalón en Chodes.

La crecida del Jalón alcanzará su tramo bajo a lo largo de la jornada de este sábado y el pronóstico para el fin de semana indica que entre este viernes y el lunes, 9 de febrero, se espera la llegada de tres nuevos sistemas frontales asociados a las borrascas Leonardo y Marta, que dejarán lluvias al final de este viernes, entre el sábado y el domingo, y también está previsto el lunes en la cuenca del Manubles, entre otras zonas.

Según los pronósticos, las más cuantiosas se esperan el sábado por la tarde, con acumulados de entre 5 y 10 litros por metro cuadrado, inferiores en principio a las ocurridas en las últimas 24 horas.

Para estos próximos días se esperan nuevos repuntes de caudal en este río, pero inferiores al del último episodio. En cualquier caso, se trata de pronósticos cuya fiabilidad disminuye conforme avanzan los días y conviene seguir la evolución de la respuesta hidrológica de los ríos de forma continua.

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos siempre seguir las recomendaciones de los servicios de protección civil, estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología 'www.aemet.es' y en el SAIH Ebro 'www.saihebro.com', así como en esta página web 'www.chebro.es' y en '@CH_Ebro'.