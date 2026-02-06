Chunta Aragonesista llama a la participación para llenar las urnas de votos a favor de Aragón

Chunta Aragonesista ha celebrado este viernes el fin de campaña en el restaurante La Cantera, en el barrio zaragozano de La Almozara, en un acto en el que han participado Jorge Pueyo, candidato a la Presidencia de Aragón, e Isabel Lasobras, secretaria general y número 2 por Zaragoza, acompañados de un numeroso grupo de militantes y simpatizantes.

En el acto, Jorge Pueyo ha hecho un balance muy positivo de la campaña electoral: “Hemos llenado las plazas, los barrios y los pueblos de ilusión. Mucha gente nos ha dicho que va a votar a CHA por primera vez, otros que van a volver a hacerlo después de mucho tiempo, y además la respuesta en redes sociales ha sido increíble”.

El candidato de CHA a la Presidencia de Aragón ha recordado que “después de dos semanas recorriendo todas las comarcas aragonesas, los hombres y mujeres de Chunta Aragonesista hemos conseguido hacer llegar nuestro mensaje y nuestras propuestas, y recibir el calor y el ánimo de la gente”.

Poco antes de finalizar la campaña, Pueyo ha querido hacer un llamamiento a la participación: “Hay que conseguir que el próximo domingo no se quede en casa ningún voto progresista. Sabemos que hay gente pensando en quedarse en casa y no votar, y lo entendemos. Pero los que sí van a votar son los que quieren convertir la sanidad, la educación y la vivienda en un negocio. Esos nunca fallan”.

“Desde CHA trabajamos con honestidad, con 40 años sin corrupción y sin tener jefes en Madrid. Votar a Chunta Aragonesista es votar a favor de las personas, de servicios públicos de calidad, a favor de la vivienda pública, a favor de la igualdad y el feminismo, a favor de los pueblos con vida, votar CHA es votar a favor de Aragón”, ha finalizado Jorge Pueyo.