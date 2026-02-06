Podemos anima a votar en clave feminista contra una derecha que solo ve a Aragón "como una oportunidad de negocio"

Podemos cierra su campaña en Zaragoza entonando la canción "todas las mujeres merecen la paz" en un acto que ha llenado el centro cívico de La Almozara, un aforo modesto en consonancia con los recintos elegidos por la gran mayoría de las formaciones. En un mitin morado, con todas las intervenciones a cargo de mujeres, la formación ha vuelto a insistir en el voto útil a la izquierda del PSOE como único garante de que se ejecutan políticas progresistas.

Podemos defiende que se ha trabajado cada uno de los votos "al pie del cañón" tratando de revivir una formación que tuvo que reponerse de las tensiones internas ante la sorpresa del adelanto electoral. "Las mujeres que no reblan y son capaces de mantenerse son necesarias", ha dicho la candidata por la provincia de Zaragoza, Alina Aripes.

Esperan poder dar la campanada el domingo. La candidata a la presidencia del Gobierno de Aragón, María Goicoechea, se ha mostrado convencida de la posibilidad de entrar en el reparto de escaños. "Acompaña por mujeres poderosas es necesario hacer memoria y saber que es posible lograr lo que buscamos si nos lo proponemos", ha comenzado.

Ha recordado que históricamente las mujeres "han estado con miedo" pero que no van a renunciar a lograr "derechos para todas y todes por lo que no vamos a renunciar a dejar un legado mejor". Nuevamente con filtro morado, ha reconocido que "la política se puede hacer desde el cuidado". Recuperar las medidas de corresponsabilidad, los puntos violeta o los centros de atención a la mujer han sido las reivindicaciones presentes en el acto en el que se ha puesto sobre la mesa el legado de la candidata al frente del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM).

Leyes con tintes morados

Goicoechea ha defendido que gracias a Podemos salieron adelante en Aragón leyes como la trans, la contratación de los bomberos forestales durante los doce meses del año, o políticas de conciliación familiar como las aulas para madrugadores. En su intervención ha criticado duramente las privatizaciones, los recortes y los expolios naturales emprendidos por la derecha, afirmando que de los anuncios "multimillonarios" de Jorge Azcón “no se han traducido en nada" para los aragoneses. También ha atacado al PSOE por su falta de ambición ante la crisis de la vivienda y ha calificado de "fundamental" el trabajo que garantiza Podemos a la hora de proteger lo público frente a las grandes empresas. "Tenemos que ser valientes", ha insistido.

La futura composición de las Cortes de Aragón, con el previsible avance de la derecha ha marcado gran parte de las intervenciones. Por ese motivo, la candidata ha manifestado que el PP autonómico "ya no se esconde" al considerar que en su forma de actuar no necesitan la presión de Vox para sacar adelante "políticas de ultraderecha". De nuevo, como única fórmula para contener al bloque conservador, ha recurrido al color morado. "O avanzamos todas o no es feminismo, que no os engañen, de nada sirve romper techos de cristal si las hijas de las mujeres migrantes no tienen los mismos derechos que el hijo de un empresario".

Podemos pone fin a su campaña para este 8F / Jaime Galindo

La periodista y escritora Cristina Fallarás se ha definido como "feminista, antifascista, pacifista, antirracista y ecologista radical" en una dura intervención. "Estoy escandalizada de lo que el PP está haciendo de Zaragoza y de Aragón", ha dicho en la defensa de la cultura que en su opinión "están matando" de forma voluntaria para acabar con la conciencia crítica. La también activista ha hablado de memoria histórica, de la impunidad de la iglesia católica y de los avances logrados en la igualdad de la mujer gracias a propuestas fuertes. "Necesitamos que Aragón vuelva a ser ejemplo de lo que es la decencia y las luchas de las clases populares"

Por su parte, la concejal de Ricla, Alicia Arteaga ha puesto voz a las mujeres que trabajan en el medio rural. En su caso ha ofrecido una intervención desde lo personal: "Mi pueblo está asediado por los fondos de inversión, las renovables y las macrogranjas, por eso tenemos que dar la cara por Podemos, sabiendo lo que eso significa siendo mujer, joven y rural". En este sentido ha pedido "más derechos" frente al avance de la ultraderecha, tanto entre la juventud como entre las zonas rurales.

Más feminismo en clave estatal

La mayor carga emocional del acto ha llegado con las intervenciones de las dos líderes nacionales. Han mostrado una intervención directa durante la campaña y se ha notado en el cariño que han recibido por parte de los asistentes. Así, Irene Montero ha incidido en la clave feminista del cierre de campaña destacando que no van a dejar de pelar a pesar "de las hostias" que han recibido. "No le vamos a pedir permiso a los poderosos para tomar decisiones", ha asegurado. La líder estatal de la formación ha cargado también contra una "extrema derecha" al asegurar que son “señoritos” que se comportan “como si los ciudadanos fueran esclavos” mientras quieren “a las mujeres calladas”. Las encuestas no pintan un panorama sencillo, pero mantienen la esperanza. "Tenemos que decir con orgullo que somos de izquierda aunque ahora sea difícil, pues para ser mayoría hace falta dar la cara", ha incidido.

Montero ha evidenciado que para la derecha el Gobierno de Aragón solo es "una oportunidad de negocio", asegurando, en referencia a la denuncia que la formación ha recibido en la junta electoral por parte del PP, que lo que debería ser delito es hacer que el dinero público termine en empresas privadas "y no colocar unas pancartas protestando por el expolio del agua". Además ha recordado otro incidente de campaña al señalar que el PP "acabó mandando a un escuadrista nazi" a la salida de uno de sus actos, en referencia a Vito Quiles, para "amedrentar". Según algunas fuentes el agitador también se ha presentado a las proximidades del acto de cierre de campaña. Montero ha considerado que en este contexto "ser de izquierdas tiene un precio".

La diputada en el parlamento europeo ha defendido la acción pública y ha cargado contra los mensajes contra la migración. "No podemos aceptar el mensaje de que a nuestras abuelas también les dan miedo, los que dan miedo son Airbnb o Uber", ha incidido. Ante la violencia sexual, sobre todo por el último caso que afecta al PP, ha dicho que la derecha vende "una estructura de impunidad" en la que las víctimas están en silencio.

En su intervención ha sido especialmente directa pidiendo el voto de los que todavía dudan, aunque parezca difícil según las encuestas aragonesas. "El PSOE no puede contra esta derecha salvaje y solo la podemos parar juntas y con Podemos en las instituciones, por favor, hablad con la gente y especialmente con las mujeres desencantadas, pues nosotras no nos vamos a rendir", ha concluido.

Por su parte, la secretaria general de la formación, Ione Belarra, al grito de sí se puede, ha reiterado la necesidad de trabajar por "la visibilidad del feminismo" en un fin de campaña que ha encendido de nuevo la mecha de la militancia. "Hemos estado en todas las calles de esta comunidad explicando que la izquierda aragonesa se tiene que poner en pie con una izquierda valiente", ha dicho. Y ha asegurado que si han sido denunciado por el PP es porque Azcón es "un comercial" de las empresas que privatizan la sanidad y la educación, o de las empresas de los centros de datos como Amazon, Microsoft o IBM. "Roban la riqueza para llevársela fuera", ha insistido.

"La única forma de competir con la derecha es atreviéndonos a decir lo que nadie más se atreve a decir", ha insistido al asegurar que en Aragón "va la vida en ello". Podemos ha reclamado más sanidad, más educación y ha clamado por políticas de vivienda activa. "El dinero público tiene que ir a lo público, la colaboración público privada solo sirve para enriquecer a empresas como Quirón", ha detallado. "Es normal que mucha gente se sienta decepcionada, pero lo que ha pasado es que echaron del gobierno al motor de las transformaciones", ha zanjado en un acto que ha terminado sin otras referencias al resto de los partidos de izquierda.