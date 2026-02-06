¿Quién ganó las últimas elecciones autonómicas en el pueblo de Pilar Alegría?

Las elecciones autonómicas en Aragón encaran su recta final con todos los candidatos volcados en los últimos días de campaña. La agenda se acelera estos días con las visitas de líderes nacionales y mítines multitudinarios para movilizar al electorado simpatizante y convencer a quienes aún dudan sobre la papeleta que introducirán en la urna el próximo domingo, 8 de febrero.

Estas dos semanas han sido de las más intensas para los distintos dirigentes políticos de la comunidad, que se han recorrido Aragón para llevar sus propuestas a todos los rincones del territorio, conscientes de que cada voto cuenta y de que la presencia de los líderes en el territorio puede resultar decisiva a la hora de inclinar la balanza hacia un lado u otro.

El peso del origen de los candidatos

Entre los municipios que viven los comicios con más intensidad destacan aquellos de donde proceden los aspirantes a la Presidencia de Aragón. En algunos casos, sus localidades se vuelcan con sus políticos y se convierten en auténticos bastiones para las siglas que representan.

Un ejemplo es La Zaida, de donde es originaria la candidata del Partido Socialista y exministra de Educación, Pilar Alegría, conocida familiarmente en su pueblo como ‘Pili’. Alegría suele reivindicar sus raíces allá donde va, y sus vecinos la describen como una chica de pueblo, destacando la sencillez y la perserverancia que la han caracterizado desde sus inicios.

Quién ganó las últimas elecciones en La Zaida

En las elecciones autonómicas de 2023, el partido más votado en La Zaida fue el PSOE, con 140 votos (el 54,47% del total). En segunda posición, y a notable distancia, se situó el PP, con 31 sufragios (un 12,06%). Le siguieron el PAR con 20 votos (7,78%), Vox con 16 (6,22%), CHA con 15 (5,83%) y Podemos con 11 (4,28%).

Por debajo del umbral de diez papeletas quedaron IU Aragón, con 7 votos (2,72%), Aragón Existe, con 6 (2,33%), y el ya desaparecido Cs–Tú Aragón, con 3 (1,16%). También llamaron la atención las dos papeletas obtenidas por PACMA (0,77%) y el PCTE, además del voto para Escaños en Blanco (0,38%).

Los resultados del PSOE en La Zaida en 2023 mejoraron los de las autonómicas de 2019, cuando los socialistas lograron 129 sufragios (el 45,42%). Aquellas cifras contribuyeron a conformar el cuatripartito PSOE–CHA–Podemos–PAR, que gobernó la comunidad bajo la presidencia de Javier Lambán.

En el ámbito local, el PSOE también fue el claro vencedor en las elecciones municipales de 2023, al lograr mayoría absoluta con 198 votos (el 75,5% del total) y seis concejales, dos más que en los anteriores comicios. El PAR obtuvo un concejal, tras perder dos, con 54 votos (un 20,61%). Con solo tres papeletas, el PP se quedó sin representación en el ayuntamiento zaidano.