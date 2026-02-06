El Gobierno de Aragón adjudica el contrato para determinar qué usos tendrá el Centro Aragonés de Barcelona

El Centro Aragonés de Barcelona sigue dando pasos hacia su vuelta a la normalidad. El Gobierno de Aragón ha adjudicado esta semana a CBRE Real Estate el contrato con el que se delimitarán los usos del edificio, que aspira a ser una referencia cultural de la comunidad en la Ciudad Condal. Este contrato incluye también un anteproyecto de la primera reforma del centro, con la que se empezará a poner a punto para su futura recuperación.

La consejería de Hacienda, que lidera el popular Roberto Bermúdez de Castro, ha avanzado en el último año en la recuperación del centro. El contrato aprobado esta semana tiene una cuantía final de 95.000 euros, más impuestos, después de que la adjudicataria haya rebajado en unos 15.000 euros la primera estimación de la DGA. La adjudicación, ya publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, supone un paso técnico clave dentro del proceso de recuperación y puesta en valor de este inmueble histórico, y permitirá analizar las distintas alternativas de futuro del edificio con una base rigurosa que sirva de apoyo a las decisiones que se adopten en fases posteriores.

El Gobierno de Aragón está impulsando dos actuaciones en paralelo. Por un lado, la rehabilitación de la envolvente exterior del edificio. Por otro, la planificación de los usos del inmueble como paso previo imprescindible para acometer la adecuación interior y garantizar su actividad futura.

El contrato adjudicado permitirá definir un programa de usos y de gestión que tenga en cuenta tanto las necesidades actuales de la Asociación Centro Aragonés de Barcelona como otros posibles usos de interés general. El objetivo es compatibilizar la función histórica del edificio con nuevas actividades que contribuyan a dinamizarlo, abrirlo a la sociedad y garantizar su sostenibilidad económica. El estudio incluirá asimismo un análisis de viabilidad económica de los usos propuestos, de forma que el inmueble pueda generar los ingresos necesarios para su mantenimiento y funcionamiento y asegurar su actividad a medio y largo plazo.

La intención del Gobierno de Aragón con la recuperación del edificio es darle sostenibilidad económica y que tenga una vida diaria, fundamentada en actividades culturales que estén abiertas al público en general. La restauración tendrá un apartado fundamental, centrado en los productos de Aragón, pero también habilitará salas para exposiciones culturales, empresariales y todo tipo de actos. En esos usos, la DGA precisaba en la licitación que se reservaba días para utilización propia de las instalaciones, para poder desarrollar actividades vinculadas a la oferta cultural o turística del propio Ejecutivo autonómico. El estudio que se ha adjudicado a Real Estate deberá entrar en esa viabilidad económica.

Además de la gestión del edificio, que la DGA no descarta que sea externalizada, el proyecto salido a concurso reserva un espacio para la Asociación Centro Aragonés de Barcelona-Casa de Aragón, que tendrá "uso exclusivo y acceso independiente". Entre las necesidades expuestas por la asociación, la reforma deberá contemplar una zona de oficinas que de cabida a dos puestos de trabajo, el despacho del presidente, la biblioteca, una sala de reuniones y otro salón social.

La rehabilitación exterior: recuperar un edificio deslucido

Jordi Trias y Valentí Álvarez , del estudio Arquitactúa, son los dos arquitectos encargados de diseñar la restauración de un edificio que es "singular y con valores", que se encuentra "deslucido" y se mimetiza con su entorno en pleno corazón de la capital catalana. El pasado mes de mayo, Trias atendía a este diario por teléfono y destacaba algunas de las razones por las que se debía intervenir en el edificio, pero también las características y peculiaridades que se debían mantener y conservar, para respetar el esplendor arquitectónico que un día tuvo.

"La restauración de la fachada y la rehabilitación de las cubiertas son los primeros pasos para recuperar un edificio que sufría deterioro", resumía el arquitecto catalán, que explicaba que el diseño tiene como objetivo "parar" ese deterioro, "con una carcasa que frene los daños". Como edificio protegido, el Centro Aragonés de Barcelona no tendrá, de puertas para fuera, un nuevo diseño, sino que el proyecto piensa un lavado de cara. "En un momento empezó a entrar agua y desde entonces el deterioro es exponencial", exponía Trias.

Para Trias, el centro se encuentra "implicado en el tejido social de Barcelona" y, para él, compone "una de las entradas más bonitas al barrio del Rabal". "Es un edificio singular que ha quedado desmerecido, pero tiene relevancia y valores", defendía entonces Trias, que insistía en que el proyecto servirá para "evitar el progreso del deterioro".

"A nivel de imagen no va a cambiar gran cosa, porque las fachadas están protegidas y catalogadas", concretaba Trias, que comentaba que tanto él como Álvarez han redactado el proyecto con la intención de "recuperar la imagen primigenia en la medida de lo posible". "Todo va en línea de la conservación de la fachada y las cubiertas", afirmaba el arquitecto. Sí puede haber más cambio en el tejado, un acabado "más digno" que respetará el edificio. La propuesta es que fuera con teja.