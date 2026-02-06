El Gobierno de Aragón celebra la inversión de la multinacional china BYN en Figueruelas: "Va a ser la dinámica habitual"

La inversión que la multinacional china BYN va a realizar en Figueruelas, que a falta de la firma la convertirá en la primera auxiliar confirmada para la gigafactoría de Stellantis y CATL, promete ser una de las piedras que formarán el ecosistema de la planta de baterías. Así lo entienden desde el Gobierno de Aragón, que llama a la "discreción" y la "prudencia" hasta que se "consolide" el anuncio, algo que está previsto que se produzca en las próximas semanas, tal y como ha adelantado este viernes EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

En cualquier caso, la vicepresidenta y consejera de Economía, Mar Vaquero, ha valorado de forma muy positiva la noticia. "No es nada extraordinario porque estamos viendo como llegan muchas inversiones a Aragón. Algunas de gigantes tecnológicos, pero las hay de todos los sectores. Va a ser la dinámica de los próximos meses y los próximos años", ha reivindicado.

En el caso de BYN, empresa que se dedica al reciclaje del disolvente con el que se fabrican las baterías y que prevé invertir unos 40 millones de euros y crear 100 empleos directos, Vaquero ha subrayado que en el entorno de la gigafactoría no solo habrá un ecosistema "en torno a la industria y la automoción", sino que también habrá inversiones, como esta, relacionadas directamente con el sector tecnológico. "Esperamos que sirva para seguir consolidando el liderazgo de Aragón y para ofrecer futuro y oportunidades a nuestros jóvenes", ha concluido.

El acuerdo entre todas las partes está muy cercano, a falta de esa rúbrica. Las negociaciones se han llevado con la máxima confidencialidad y se han desarrollado a lo largo de todo el pasado 2025. BYN ya está, de hecho, constituida en Figueruelas con su filial BYN Regreen SL, con la que también opera en Hungría, donde CATL levanta su mayor gigafactoría de Europa.

Su fábrica zaragozana se ubicará en el propio término de Figueruelas, en una parcela yerma de titularidad privada que la multinacional china comprará y que está muy próxima a la gigafactoría de la joint venture CSE, participada por Stellantis y el gigante asiático del automóvil CATL. Una proximidad clave para su cometido, que consiste en reciclar el disolvente NMP usado por CATL en el proceso productivo de las baterías para vehículos eléctricos, aprovechando hasta el 99% de sus propiedades, para después devolverlo a la gigafactoría y que sea reutilizado.