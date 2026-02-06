Guía de lo que tienes que saber para el 8F: horarios, escaños y diputados a los que puedes votar
Algunas de las cosas a tener en cuenta el domingo antes de votar, a quién pertenece cada partido y a qué hora cierran los colegios electorales
El 8 de febrero, Aragón vuelve a las urnas para las elecciones autonómicas. Ese día, los aragoneses y aragonesas elegirán a los 67 diputados y diputadas que compondrán las Cortes de Aragón, de los que dependerá la formación del próximo Gobierno autonómico.
Se trata de las primeras elecciones celebradas de forma anticipada en la historia de la comunidad. Entre los temas que marcarán la campaña están la sanidad, la educación, la vivienda y el desarrollo del territorio.
Datos básicos para ir a votar
Las elecciones autonómicas de Aragón tendrán lugar el 8 de febrero de 2026, y en ellas se elegirán a los diputados que compondrán las Cortes de Aragón. En total hay 67 escaños, y para conseguir la mayoría absoluta, un partido necesitaría 34 escaños (más de la mitad).
Los colegios electorales están distribuidos por todo Aragón y se asignan según la cercanía al domicilio de los votantes. Abrirán a las 9:00 de la mañana y permanecerán abiertos, sin interrupción, hasta las 20:00.
Si te toca formar parte de la mesa electoral, puedes desempeñar uno de estos roles: presidente/a, vocal (dos puestos) o suplente, en caso de que alguno de los titulares no pueda asistir. Los miembros de mesa son ciudadanos elegidos por sorteo entre las personas censadas en ese municipio.
Normalmente, deben presentarse antes de la apertura del colegio electoral, y sus funciones incluyen: comprobar la identidad de quienes van a votar, verificar que figuren en el censo de la mesa, introducir las papeletas en la urna y contar los votos al final de la jornada.
Partidos y candidatos
Durante la campaña, los focos se han puesto en ocho partidos principales y sus líderes, aunque también hay formaciones más pequeñas que se presentan a estas elecciones autonómicas.
- Partido Popular (PP): candidato a la presidencia, Jorge Azcón, quien fue presidente de Aragón hasta disolver las Cortes y convocar estas elecciones.
- PSOE: candidata, Pilar Alegría, exministra de Educación y portavoz del Gobierno de España.
- Vox: candidato, Alejandro Nolasco.
- Chunta Aragonesista (CHA): candidato, Jorge Pueyo.
- Coalición Existe (Teruel Existe y Aragón Existe): candidato, Tomás José Guitarte.
- Podemos‑Alianza Verde: candidata, María Goikoetxea.
- Izquierda Unida‑Movimiento Sumar: candidata, Marta Abengochea.
- Partido Aragonés (PAR): candidato, Alberto Izquierdo.
Además, hay otras candidaturas novedosas en estas elecciones:
- SALF (Se Acabó La Fiesta), con Cristina Falcón como candidata.
- PACMA (Partido Animalista con el Medioambiente), con Rocío Castillo
