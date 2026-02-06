Tomás Guitarte pide el voto para los que "realmente" se preocupan por Teruel y Aragón

Cerca ya del cierre de campaña electoral, el cabeza de lista de Teruel Existe y candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón por la coalición de Teruel Existe y Aragón Existe, Tomás Guitarte, ha realizado un análisis de la campaña, contrastando el enfoque de su coalición con el de las formaciones de ámbito estatal, y ha hecho un llamamiento directo a la ciudadanía para que reflexione sobre el valor de su voto.

Guitarte ha destacado el empeño de Teruel Existe y Aragón Existe por centrar el debate en lo fundamental: “Nosotros hemos una campaña en la que se hablase de los temas de Aragón, de los temas de Teruel. Frente a lo que hemos visto, que ha sido la llegada de los líderes de los partidos nacionales a imponer su agenda nacional”, ha indicado.

“Venían a Aragón, pero no a hablar de Aragón ni de las cosas que les interesan ni a los aragoneses ni a los turolenses”, ha subrayado. Frente a ello, el candidato ha insistido en la necesidad de elegir a unos representantes que garanticen que el territorio sea la prioridad: “Los ciudadanos deben saber que si apoyan a Teruel Existe, si apoyan a Aragón Existe, Aragón y Teruel serán el objetivo prioritario de nuestras políticas”.

En este punto, Guitarte ha recordado al electorado que “somos Teruel Existe en Teruel y Aragón Existe en Zaragoza y en Huesca” y que a ellos deben dirigir su voto ya que “somos los únicos realmente implicados con el territorio” y porque “lo prioritario de nuestra política siempre va a ser Teruel y va a ser Aragón”.

Tomás Guitarte ha sido contundente al denunciar la actitud de los grandes partidos, utilizando una potente analogía sobre la extracción de recursos: “Estamos viendo que simplemente vienen aquí a sacarnos los votos, como se nos llevan la arcilla, como se nos llevan el mineral de hierro, como se llevaban el carbón. Vienen a sacarnos el voto que es el bien más preciado que tenemos”.

En unos comicios en los que la batalla por la circunscripción de Teruel va a ser trascendental, ha llamado a que “reflexionemos muy bien a los turolenses a qué votamos, porque nuestro voto vale mucho y es decisivo para el futuro de la provincia”. “Solo Teruel salva a Teruel”, ha dicho.

Guitarte argumentó que el voto a Teruel Existe y Aragón Existe es el único que garantiza una implicación real, no "contaminada con otras cuestiones de política nacional" que han llevado a la provincia y a otros territorios de Aragón a ser históricamente “marginados y olvidados desde las instituciones”.

El líder de Teruel Existe ha criticado a los candidatos locales de los grandes partidos, señalando que a menudo no son más que portavoces de sus cúpulas, y ha pedido pensar si es positivo “regalarle el voto a formaciones de ámbito estatal que sabemos que en el fondo no van a hacer nada, porque los candidatos locales que se presenta aquí no actúan sino como meros representantes de sus partidos nacionales, incapaces de exigirles el cumplimiento o compromisos con su tierra. Más bien lo que hacen es trasladar las órdenes de las cúpulas hacia el territorio para mantenerlo apaciguado, callado”.

Para Guitarte, la situación es crítica y requiere alzar la voz para introducir la solución del problema de Teruel en las agendas políticas, exigiendo un cambio de mentalidad al Gobierno autonómico. "Exigimos que el gobierno autonómico se tome el problema de Teruel como un reto propio” porque “solucionar las dificultades para el desarrollo que ha tenido históricamente la provincia de Teruel es un reto en el Estado de Autonomías de la Comunidad Autónoma de Aragón. Y lo tiene que asumir decididamente. No solo decirlo y luego no hacerlo”, ha subrayado.