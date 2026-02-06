Margarita Robles destaca la profesionalidad y la labor rehabilitadora del hospital Militar de Zaragoza
La ministra de Defensa ha visitado el centro hospitalario este viernes y ha condecorado la fisioterapeuta Elena Mainar, que ha participado en la atención de militares ucranianos, entre otros
El hospital Militar de Zaragoza se caracteriza por la atención personalizada y las capacidades técnicas que se ponen al servicio de los pacientes. Prueba de ello es la nueva sala que se ha renovado para ofrecer rehabilitación cardiaca y que ha visitado este viernes la ministra de Defensa, Margarita Robles.
La responsable de Defensa ha reiterado su "orgullo" por poder ver los avances "que consiguen las personas que reciben su tratamiento en este centro" y ha señalado que "siempre es muy gratificante poder ser testigo de esa mejoría y de la incorporación de nuevos servicios para los pacientes en este hospital". Junto a ella ha estado también la subsecretaria de Defensa.
La nueva sala está dotada de bicicletas estáticas y cintas de andar, conectadas a un sistema informático que monitoriza al paciente y permite hacer un seguimiento en tiempo real de la evolución en la recuperación. La ministra de Defensa ha compartido que "cualquier mejora técnica es esencial, pero lo verdaderamente importante y la joya de la corona de este hospital es su personal".
En esta línea, la ministra de Defensa ha condecorado a Elena Mainar por su labor como fisioterapeuta al comienzo de la visita. "Un reconocimiento, que quiero hacer extensivo a toda sus compañeros", ha matizado, y ha ensalzado también "la implicación personal y la humanidad de esta profesional en la atención a militares ucranianos heridos y en la recuperación de una niña maliense, intervenida en este hospital, entre otros".
