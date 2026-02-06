Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Marta Abengochea (IU) apela a la razón para "frenar el retroceso y abrir un nuevo tiempo político en Aragón"

La candidata recuerda que para cambiar las cosas hay que ir a votar y que, pase lo que pase, esta campaña ya ha demostrado que hay equipo, proyecto y país

Marta Abengochea en el cierre de campaña en Zaragoza.

Marta Abengochea en el cierre de campaña en Zaragoza. / PABLO IBÁÑEZ

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Izquierda Unida-Movimiento Sumar ha cerrado la campaña electoral en el Centro Cívico Delicias con un encuentro alegre y festivo. En medio de un espacio de celebración colectiva y de orgullo, la actuación de Almendra Garrapiñá ha puesto el colofón a un intenso camino recorrido, y en el que la coalición ha salido reforzada. Su candidata a la presidencia, Marta Abengochea, ha insistido este viernes en que el voto a IU-Movimiento Sumar es “un voto útil para frenar el retroceso y abrir un nuevo tiempo político en Aragón".

La noche electoral ha rebosado alegría, fuerza y convicción, así como la satisfacción de haberlo dado todo, como ha resumido la candidata a la Presidencia del Gobierno de Aragón: “Pase lo que pase, esta campaña ya ha demostrado que hay equipo, hay proyecto y hay país”, ha destacado Abengochea. "Pero si queremos cambiar las cosas, hay que ir a votar. Nadie lo hará por nosotras y nosotros", ha incidido.

La candidata de IU-Movimiento ha apelado a la movilización masiva de la clase trabajadora, insistiendo en que nada está decidido: "Las urnas están vacías y las vamos a llenar con dignidad”.

Abengochea ha pedido el voto con orgullo, con emoción y con la convicción de que todavía todo está en juego: “Ninguna encuesta vota y ningún resultado está escrito antes de que la gente hable en las urnas".

Además, ha defendido que durante la campaña se ha demostrado que existe “una alternativa sólida frente a las políticas de la derecha y la extrema derecha, basada en la defensa de los servicios públicos, los derechos sociales y la dignidad de la clase trabajadora".

IU-Movimiento Sumar ha recorrido Aragón de la mano de los colectivos y del tejido asociativo, pueblo a pueblo y barrio a barrio, porque, en su opinión, así es como se construye su política: “Escuchando, organizándonos y caminando junto a la gente”.

"Nos jugamos tener una representación fuerte para defender a la gente: un diputado en Huesca que arrebatamos a Vox y uno en Zaragoza que podemos quitarle al Partido Popular. Eso depende de que la gente vaya a votar", ha remarcado, apelando directamente a quienes dudan o piensan que su voto no cuenta.

En este último día de campaña, Abengochea ha hecho un llamamiento especial a votar con emoción además de con razón: “Votar es un acto político, pero también un acto de dignidad. Es decir que no nos resignamos, que no aceptamos que nos roben el futuro ni los derechos conquistados con décadas de lucha”.

