Los memorialistas de Aragón reclama al PP que retire a Los Meconios de su cierre de campaña

La Plataforma de Acción por la Memoria de Aragón, "ante la deriva del PP y del Sr. Azcón hacia las posiciones más reaccionarias y ultraderechistas", reclama y exige respeto a las víctimas del franquismo y a la vigente Ley de Memoria Democrática.

PAMA, que está formada por 19 asociaciones memorialistas de Aragón, expresa su rotundo rechazo a que el PP permita y aplauda, en el mitin de su cierre de campaña, mensajes que banalizan sobre lo que fue un golpe de estado fascista contra un gobierno legítimo.

Es una muestra más, afirman desde PAMA, de como el PP popular y el actual Presidente de Aragón, asumen las propuestas y programas de Vox y se confunden con la ultraderecha.

El camino del PP contra la Memoria Democrática y contra las víctimas del franquismo, que ya empezó nada más llegar al Pignatelli, cuando derogó la Ley de la Memoria Democrática de Aragón, le lleva ahora a contratar para el cierre de su campaña electoral a un grupo musical que, como Los Meconios, lanza proclamas a favor del “volver a 1936”, trivializa y blanquea el franquismo y tiene canciones con mensajes claramente contrarios al movimiento feminista y al colectivo LGTBIQ+.

"Una vez más denunciamos el odio y rencor hacia quienes fueron asesinados y asesinadas por defender la libertad y la democracia, hacia quienes fueron detenidos, torturados y expoliados por el franquismo, hacia quienes fueron obligados y obligadas al exilio, hacia quienes sufrieron el robo de sus bebés y hacia quienes, como el movimiento memorialista, lucha por los derechos a la Memoria, Verdad, Justicia y Reparación que un gobierno democrático debería respetar y promocionar", informan los memorialistas en su comunicado.

La plataforma ccensura que "el PP y el Sr.Azcón lanzan el mensaje de la confrontación y del insulto hacia la memoria democrática y hacia esos miles y miles de aragoneses y aragonesas que siguen esperando la localización y recuperación de sus familiares arrojados a fosas comunes, que siguen esperando el reconocimiento que merecen sus familiares víctimas de la dictadura franquista, que siguen esperando la eliminación de todos los vestigios franquistas que quedan por nuestras calles y plazas públicas, que reclaman que la memoria democrática sea incluida en los currículos escolares y que siguen, a los 48 años de democracia, esperando Memoria, Verdad, Justicia, Reparación y Derecho de No Repetición".

"Todos esos derechos, y especialmente el de la No Repetición, los vulneran el PP y el Sr.Azcón cuando permiten, y seguramente aplauden, canciones como las que aparecen en el repertorio de un grupo que es habitual en los actos y mitines de VOX y del PP", consideran desde la plataforma memorialista que acoge a la mayoría de las asociaciones.

"Es una campaña electoral y nos dan un motivo más para pedir a la ciudadanía que siente y vive la democracia, que quiere que la memoria democrática y pide respeto a los derechos de las víctimas del franquismo, que no vote a quienes, como el PP y VOX, se definen claramente a favor de la noche gris y oscura de la dictadura", concluyen en su texto.

Ángel Víctor Torres también critica al PP

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha criticado en sus redes sociales la decisión del PP de incluir a Los Meconios en el cierre de campaña. "Feijóo y Azcón cierran su campaña con el grupo que canta 'Vamos a volver al 36'", advierte Torres, que considera que con esta decisión "el PP está al descubierto y siendo más Vox que Vox".

Torres afirma que "hoy más que nunca" España necesita "más memoria y más democracia". Y pide el voto para su compañera de partido, Pilar Alegría, porque en Aragón hace falta "más Alegría".