Plaza tendrá un nuevo aparcamiento que dará cobijo a 150 camiones

La Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) quiere seguir creciendo. El Gobierno de Aragón ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de Aragón la aprobación del pliego con el que se pretende crear un aparcamiento seguro para camiones en Plaza. Un nuevo espacio para seguir potenciando la logística aragonesa y que será zona de descanso segura para decenas de los profesionales del transporte que acuden a diario a la plataforma zaragozana.

La intención del Ejecutivo autonómico es que la nueva infraestructura ocupe tres parcelas contiguas. Juntos, los tres terrenos superan los 32.500 metros cuadrados y las primeras estimaciones calculan que se pondrán delimitar hasta 150 plazas de aparcamiento para camiones. Según rescata el BOA, las tres parcelas que se transformarán para este nuevo parking tienen un valor catastral de algo más de 835.000 euros.

Entre los requisitos que se exigen para hacerse con la ejecución de este proyecto, la DGA pide que el nuevo aparcamiento tenga servicios complementarios, como duchas y aseos masculinos y femeninos, dispensadores de bebidas y aperitivos abiertos durante las 24 horas, zona de comedor y zona de descanso o conexión a internet. También deberán tener información para contactar con los servicios de emergencias, conexiones eléctricas para uso personal y elementos de seguridad y ordenación del tráfico, para garantizar la correcta circulación de los camiones tanto en su entrada al aparcamiento como en su reincorporación a la vía.

El contrato que se ha publicado es una concesión durante 40 años. Cada uno de los ejercicios, la empresa que gestione el aparcamiento deberá pagar un canon de al menos 20.000 euros. Al acabar este plazo, las parcelas volverán a ser del Gobierno de Aragón, así como las estructuras que se hayan levantado para conceder el servicio. La sociedad pública Aragón Plataforma Logística (APL), dependiente del Departamento de Fomento, será la encargada de supervisar y verificar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el concesionario y de que se lleve a efecto la correcta realización de la actividad.

Entre los criterios objetivos previos que se valorarán para adjudicar la concesión figuran el empleo directo que vaya a generar la explotación del aparcamiento, el proyecto de gestión del servicio, la experiencia en el sector del transporte y la experiencia en la gestión de aparcamientos. Posteriormente, se tendrá en cuenta la oferta económica, el nivel de seguridad previsto para el estacionamiento (Platino, Oro, Plata, Bronce) y la reducción del plazo de ejecución de las obras.

Las empresas que quieran optar a la concesión de este aparcamiento seguro en Plaza pueden presentar sus ofertas a partir de mañana y hasta el 25 de marzo en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Una vez adjudicada la obra, la empresa elegida tendrá dos años para ejecutar esa intervención para adecuar el terreno a las exigencias de este contrato.