Recta final de la campaña en Aragón: Pilar Alegría se marca una maratón de 24 horas para rascar votos
La candidata del PSOE ha pasado la noche en vela visitando al panadero de Almonacid de la Sierra, en el cambio de turno del hospital Royo Villanova o con los bomberos que hacían guardia
La candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, ha pasado la última noche de la campaña electoral en vela visitando al panadero de Almonacid de la Sierra, acompañando a los sanitarios en el cambio de turno del hospital Royo Villanova de Zaragoza, con los bomberos que hacían guardia esta noche o en el área de servicio de Pedrola.
Con las encuestas en contra, la candidata socialista a la Presidencia de Aragón ha hecho un llamamiento a la "máxima movilización" para que el próximo domingo los aragoneses "salgan a votar para defender sus derechos y pensando en el presente y futuro de Aragón". En línea con su eslogan de campaña, Alegría ha asegurado "que el voto al PSOE es la garantía para la recuperación de los servicios públicos que a lo largo de estos dos años y medio de Gobierno de Azcón han quedado profundamente deteriorados".
Esta madrugada ha finalizado el recorrido nocturno a las puertas del servicio de Urgencias del Hospital Royo Villanova de Zaragoza, comprometiéndose a una sanidad pública "de calidad" si el 8 de febrero es elegida presidenta de Aragón y tras haber visitado a trabajadores y servicios públicos esenciales.
Los encuentros con colectivos y trabajadores, dicen desde su equipo, se van a prolongar durante toda la jornada de este viernes, que culminará con el cierre de campaña junto al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con un mitin en el hotel Hiberus de Zaragoza a partir de las 18 horas.
Alegría ha defendido que los votos al PSOE permitirán un "gobierno progresista que trabaje por los derechos de los aragonesas y que frene esa posibilidad de que se vuelva a conformar un gobierno del PP y de Vox porque si los números les dan no tengo ninguna duda de que volverán a entenderse a la perfección como ya lo hicieron hace dos años y medio".
Para explicar sus compromisos si llega a ser presidenta, Alegría ha visitado a los trabajadores de la potabilizadora de Zaragoza, a los bomberos de la ciudad, ha estado también en un área de servicio atendiendo las necesidades de los trabajadores y de los conductores de camiones que allí estaban, y también ha estado en una panadería en Almonacid de la Sierra, la misma que visitó en la precampaña.
A lo largo del día tiene previsto continuar su particular "maratón" de cierre de campaña con una reunión prevista con trabajadoras de una residencia pública, recalcando algunos de los mensajes que han sido el leitmotif de su campaña, como la mejora de la sanidad pública y la educación, y la apuesta por más plazas en residencias públics. "Es fundamental aumentar el número de plazas de residencias públicas e igualmente es primordial un convenio autonómico que mejore las condiciones laborales y profesionales de las trabajadoras de estas residencias", ha dicho Alegría.
