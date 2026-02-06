Recta final de campaña en Aragón: El PP de Azcón se junta en la plaza del Pilar y vuelve a pedir el voto del "cabreo útil"

El presidente de Aragón y candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón, ha reunido a buena parte de su candidatura por Zaragoza en la plaza del Pilar para defender el "voto útil" al PP para que "el bloqueo no se imponga".

"Mi opción no es gritar es trabajar. El muro que ha levantado el gobierno de Sánchez indigna también a los aragoneses. Los aragoneses podemos ser los portavoces de los españoles, podemos enseñarle a Sánchez la puerta de salida y marcar el inicio del fin del sanchismo", ha reivindicado Azcón, dándole de nuevo enfoque nacional a esta convocatoria de elecciones autonómicas.

Para el candidato del PP, el PSOE "se ha dedicado a engordar a Vox, a hacerle guiños porque su único consuelo es que a Vox le vaya bien y por eso se retroalimentan". "Hay motivos para el cabreo pero nosotros lo que queremos es transformar ese cabreo en trabajo para seguir mejorando Aragón", ha insistido el candidato.

Además, ha asegurado que "el voto que más alegra a Pedro Sánchez es el voto a Vox, porque eso le permite seguir haciendo política del miedo". Por el contrario, ha defendido que "nosotros somos de ilusión, de optimismo y de cambiar las cosas desde los gobiernos, como lo hemos hecho estos 30 meses y como vamos a seguir haciéndolo", ha defendido.