Recta final de campaña en Aragón: El PP de Azcón se junta en la plaza del Pilar y vuelve a pedir el voto del "cabreo útil"
El candidato del PP vuelve a pedir el voto del "cabreo útil" para que "el bloqueo no se imponga"
El presidente de Aragón y candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón, ha reunido a buena parte de su candidatura por Zaragoza en la plaza del Pilar para defender el "voto útil" al PP para que "el bloqueo no se imponga".
"Mi opción no es gritar es trabajar. El muro que ha levantado el gobierno de Sánchez indigna también a los aragoneses. Los aragoneses podemos ser los portavoces de los españoles, podemos enseñarle a Sánchez la puerta de salida y marcar el inicio del fin del sanchismo", ha reivindicado Azcón, dándole de nuevo enfoque nacional a esta convocatoria de elecciones autonómicas.
Para el candidato del PP, el PSOE "se ha dedicado a engordar a Vox, a hacerle guiños porque su único consuelo es que a Vox le vaya bien y por eso se retroalimentan". "Hay motivos para el cabreo pero nosotros lo que queremos es transformar ese cabreo en trabajo para seguir mejorando Aragón", ha insistido el candidato.
Además, ha asegurado que "el voto que más alegra a Pedro Sánchez es el voto a Vox, porque eso le permite seguir haciendo política del miedo". Por el contrario, ha defendido que "nosotros somos de ilusión, de optimismo y de cambiar las cosas desde los gobiernos, como lo hemos hecho estos 30 meses y como vamos a seguir haciéndolo", ha defendido.
- Una estación de esquí del Pirineo de Aragón se cuela en el top 6 mundial de mayores espesores de nieve
- ¿Quién ha sido el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón que ha ganado el debate electoral de El Periódico de Aragón?
- Cierra una emblemática charcutería familiar de Zaragoza después de 42 años en activo: “Os llevaremos siempre en el corazón”
- La borrasca Leonardo ya hace mella en Aragón: cortado el Monrepós para vehículos pesados por una nevada
- ¿Quién ha sido el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón que ha ganado el debate de Aragón TV?
- La expresidenta de Vox en Teruel: 'Alejandro Nolasco es un traidor de manual
- Stellantis Figueruelas vuelve a parar: se cancela otro turno por el cierre del estrecho de Gibraltar
- Nolasco y su jefa de gabinete criticaron a Abascal por hacer salir a Vox del Gobierno de Aragón