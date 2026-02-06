Recta final de la campaña: el PP denuncia a Podemos ante la Junta Electoral por sus pancartas contra los centros de datos

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, candidato del PP a la reelección ha denunciado a Podemos ante la Junta Electoral por colocar pancartas contra los centros de datos en Zaragoza. El PP responde así a la acción de la formación morada en Zaragoza el pasado martes, 3 de febrero, en el puente de Santiago de la capital aragonesa, desplegando "unas pancartas contra los centros de datos de grandes multinacionales promovidos por Azcón" en las que podía leerse el lema 'El Ebro no se toca. No a los centros de datos. No a Microsoft y Amazon'.

La candidata de Podemos-Alianza Verde a la presidencia del Gobierno de Aragón, María Goikoetxea, ha indicado que esta acción "buscaba denunciar el exponencial incremento del consumo de agua que provocarán los centros de datos en un territorio que ya se enfrenta a un importante riesgo de sequía".

"Este domingo nos jugamos si utilizamos el agua para regar nuestros campos o para regar a multinacionales como Microsoft y Amazon, a las que el señor Azcón les ha puesto una auténtica alfombra roja para expoliar los recursos hídricos de los aragoneses y aragonesas", ha apuntado.

Para Podemos, "la reacción furibunda del PP contra esta protesta demuestra que Azcón no gobierna para Aragón, sino que es un responsable comercial a sueldo de Amazon y Microsoft y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que salga adelante su plan, que consiste en regalar el agua de los aragoneses y aragonesas a las empresas multinacionales donde después acaban colocados a sueldos los políticos como él".

A juicio de la formación morada, "la amenaza sobre el agua que suponen estos centros de datos implica que estamos ante un auténtico trasvase silencioso del Ebro en su versión 2.0 que es necesario detener este domingo en las urnas". "Aragón ya paró un trasvase y va a volver a hacerlo", han indicado desde Podemos, criticando también "la hipocresía del PP, que mientras en la campaña aragonesa dice oponerse al trasvase del Ebro, los promueve y lo aplaude a nivel nacional".

El PP denuncia un delito electoral

Desde el PP denuncian que "el lugar en el que fueron colocados los carteles no es uno de los lugares reservados como gratuitos por el Ayuntamiento de Zaragoza para la colocación de carteles de propaganda electoral" por lo que, señalan, "es evidente que se está vulnerando la prohibición contenida en dichos preceptos, y que debe ser ordenada su retirada".

Además, el PP reclama a la Junta Electoral "imponer una multa por el máximo de los importes previstos en los citados preceptos, decisiones que deben adoptarse a la mayor urgencia posible por su incidencia en la campaña electoral, especialmente agravada porque, de no hacerse de forma inmediata, van a permanecer ahí hasta el día de las elecciones, incluida la jornada de reflexión".