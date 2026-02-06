De Zaragoza a Argentina para conmemorar el centenario del vuelo Plus Ultra: "No imaginaba estar en algo así"

Punto final a unas semanas de emociones. El contingente de 60 personas (pilotos, mecánicos, personal de apoyo, altos cargos) que el pasado 23 de enero partió hacia Argentina para conmemorar el centenario del planeo del hidroavión Plus Ultra, el primer vuelo transatlántico que unió España con la nación del Plata, termina su itinerario este viernes tras haber pasado también por Cabo Verde, Brasil, Uruguay y Argentina. La playa de Ipanema, Montevideo, Buenos Aires y Luján han sido los escenarios de unas exhibiciones aéreas que no habrían salido adelante sin el trabajo de los profesionales. Entre ellos, Francisco Hernando, brigada mecánico en la base del Ejército del Aire y del Espacio de Armilla, Granada, que nunca imaginó que sus inicios en el Ala 31 de Zaragoza le llevarían a cruzar el Atlántico.

En el centenario se han empleado dos aviones de transporte A400M del Ala 31 de Zaragoza que partieron de esta ciudad y que han trasladado el material y parte del equipo a los correspondientes destinos. Además, se han movilizado también seis helicópteros Eurocopter EC-120 Colibrí de la Patrulla Aspa. Este martes, desde Argentina, Hernando detalló que sus funciones han consistido en preparar los Colibrí "bajando las palas, poniendo ruedas y rampas y cargarlos y descargarlos de los dos aviones A400M del Ala 31 de la Base de Zaragoza".

Hernando explicó que los dos A400M del Ala 31 partieron de la Base Aérea de Zaragoza y se encontraron con el resto del contingente en Morón de la Frontera, en Sevilla, para comenzar los actos conmemorativos. "En un principio se iba a hacer una exhibición en Palos de la Frontera, Huelva, que es de donde partió el vuelo del Plus Ultra original, pero se ha aplazado a otra fecha por el accidente de tren de Adamuz", cuenta Francisco.

Finalmente, partieron de San Pablo y comenzaron a recrear el itinerario, que ha tenido cuatro etapas. Han llevado a cabo exhibiciones en la playa de Ipanema, en Río de Janeiro, en la Brava Cove (Rambla club de Golf) en Montevideo (Uruguay) y en el aeropuerto de Aeroparque de Buenos Aires (Argentina). Francisco indicó que este viernes "desharán los pasos y regresarán a Morón de la Frontera, en Sevilla". "Luego, a descargar los helicópteros y los A400M regresarán a Zaragoza", compartió.

Este martes, con la recreación a punto de llegar a su final, el zaragozano Francisco echó la vista atrás para hacer balance del recorrido profesional que le ha llevado a cruzar el Atlántico. "No imaginaba estar en algo así", confesó. Comenzó sus andaduras hace años en Zaragoza, primero como soldado en el Ala 31 y, luego, en la academia de Suboficiales. En 2009 le destinaron a la Escuela Militar de Helicópteros Ala 78, en la base del Ejército del Aire y del Espacio de Armilla, Granada.

En su día a día ejerce como mecánico de helicópteros y por eso este salto a Sudamérica ha sido "un añadido, un extra". "Es quizá la parte más vistosa, pero el día a día es estar llevando el mantenimiento y las revisiones de los Colibrí en la base y, los pilotos, con sus alumnos, porque son instructores de vuelo", desarrolló.

Formar parte de la patrulla Aspa es una suma a su trabajo más rutinario. Francisco contó que es "voluntario", pero que para poder hacer la recreación han tenido que cumplir algunos requisitos como haber trabajado un tiempo en concreto con las aeronaves o haber realizado ciertas tareas. Los pilotos, apuntó, tienen que haber volado los Colibri un mínimo de horas .

"Ha ido todo bien", reflexionó Francisco sobre el viaje este martes, con el itinerario ya cerca de llegar a su final. "Ha salido algún imprevisto, propio o ajeno, pero se ha podido resolver sin retrasos significativos y según lo planteado", compartió, y subrayó que detrás de la recreación ha habido "un trabajo muy extenso".